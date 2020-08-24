Eski başbakan Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında Universal Bankası’ndan 186 bin Euro kredi'si mahkemeye taşındı

Eski başbakan Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında Universal Bankası’ndan 186 bin Euro kredi çektiği ancak kefili olan Eşref Vaiz’in, borç senedinde 50 bin Euro’ya imza attığını ileri sürdüğü ve 11 yıl sonra karşısına gelen davasının ara emri duruşmasına dün devam edildi.Davaya yeni dahil olan avukat Serhan Çınar, basının mahkemeyi etki altında bırakan ve bankayı yeren yayınlar yaptığını ileri sürüp, gazetecilerin uyarılmasını istedi. Avukat İlker Sertbay, ise basının özgür olduğunu, gazeteleri takip ettiklerini ve mahkemeyi etki altında bırakacak veya yönlendirecek yayın yapılmadığını belirtti.

Mahkeme, basını davayla ilgili yapılacak yayınlar konusunda ikaz etti.

Universal Bankası, Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında 186 bin Euro’luk borcun 11 yıllık sürede 470 bin 360 Euro olduğu gerekçesiyle Soyer ve kefili Eşref Vaiz’e dava açtı. Borcu olan Ferdi Sabit Soyer’in adına hiçbir taşınmaz mal olmadığından, kefil olan Eşref Vaiz’in taşınmaz malını satamaması veya devredememesi için geçici ara emri alınmıştı. Dün, ara emrinin duruşmasına devam edildi. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Kıdemli Yargıç Banu Soyer’in huzurunda görüşülen davada Universal adına avukat NaimeÖzbeyli’nin yanı sıra avukat Serhan Çınar da dâhil olurken, Eşref Vaiz adına ise Avukat İlker Sertbay hazır bulunduDavada, tanık olarak bankanın kredi işler sorumlusu Emir Hüseyin Yemenicioğlu’nun dinlenmesine devam edildi. Avukat İlker Sertbay’ın, tanıktan, bilanço, risk raporları, kasa defteri Soyer’e 186 bin Euro ödendiğine dair belge, Soyer’in yaptığı ödemelerin dekontlarının mahkemeye sunulmasını talep etmişti.Tanık, Soyer’in yatırım fişleri hariç diğer belgeleri mahkemeye emare olarak sundu. Taraflar, emare olan belgelerle ilgili sorguladı. Davada iki taraf da, bir sonraki celse tanıkları olacağını beyan etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer, davayı 27 Ağustos Perşembe gününe erteledi.