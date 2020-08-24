  • BIST 1.117
  • Altın 462,597
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7030
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Eski başbakan Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında Universal Bankası’ndan 186 bin Euro kredi'si mahkemeye taşındı

» »
Duruşma 27 Ağustos’ta devam edecek
Eski başbakan Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında Universal Bankası’ndan 186 bin Euro kredi'si mahkemeye taşındı

Eski başbakan Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında Universal Bankası’ndan 186 bin Euro kredi çektiği ancak kefili olan Eşref Vaiz’in, borç senedinde 50 bin Euro’ya imza attığını ileri sürdüğü ve 11 yıl sonra karşısına gelen davasının ara emri duruşmasına dün devam edildi.Davaya yeni dahil olan avukat Serhan Çınar, basının mahkemeyi etki altında bırakan ve bankayı yeren yayınlar yaptığını ileri sürüp, gazetecilerin uyarılmasını istedi. Avukat İlker Sertbay, ise basının özgür olduğunu, gazeteleri takip ettiklerini ve mahkemeyi etki altında bırakacak veya yönlendirecek yayın yapılmadığını belirtti.

Mahkeme, basını davayla ilgili yapılacak yayınlar konusunda ikaz etti.

Universal Bankası, Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında 186 bin Euro’luk borcun 11 yıllık sürede 470 bin 360 Euro olduğu gerekçesiyle Soyer ve kefili Eşref Vaiz’e dava açtı. Borcu olan Ferdi Sabit Soyer’in adına hiçbir taşınmaz mal olmadığından, kefil olan Eşref Vaiz’in taşınmaz malını satamaması veya devredememesi için geçici ara emri alınmıştı. Dün, ara emrinin duruşmasına devam edildi. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Kıdemli Yargıç Banu Soyer’in huzurunda görüşülen davada Universal adına avukat NaimeÖzbeyli’nin yanı sıra avukat Serhan Çınar da dâhil olurken, Eşref Vaiz adına ise Avukat İlker Sertbay hazır bulunduDavada, tanık olarak bankanın kredi işler sorumlusu Emir Hüseyin Yemenicioğlu’nun dinlenmesine devam edildi. Avukat İlker Sertbay’ın, tanıktan, bilanço, risk raporları, kasa defteri Soyer’e 186 bin Euro ödendiğine dair belge, Soyer’in yaptığı ödemelerin dekontlarının mahkemeye sunulmasını talep etmişti.Tanık, Soyer’in yatırım fişleri hariç diğer belgeleri mahkemeye emare olarak sundu. Taraflar, emare olan belgelerle ilgili sorguladı. Davada iki taraf da, bir sonraki celse tanıkları olacağını beyan etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer, davayı 27 Ağustos Perşembe gününe erteledi. 

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS: Devlete ait hiçbir okul'un 1 Eylül için hazır olmadığını duyurdu24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:17
  • Akdoğan’da Covit 19 paniği !...24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:12
  • Hemşireler Ve Ebeler Sendikası’nın Yüksek İdare Mahkemesi’nde Açtığı Davanın İlk Duruşması Yapıldı24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:45
  • Atalay’dan Giresun’daki sel ile ilgili açıklama: “Derin üzüntü içerisindeyiz”24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:18
  • "Benim Mağusam" fotoğraf sergisi açılıyor24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:07
  • LTB’nin doğa,toprak ve beraber üretimi buluşturduğu “Hobi Bahçeleri”şehre yayılıyor24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:52
  • Bakan Çavuşoğlu, Sanatçı Caymaz’ı kabul etti24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:48
  • KTÖS Uzaktan Eğitim Çözümleri İçin Önerilerini 16 Maddede Açıkladı24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:32
  • Beşparmak Düşünce Grubu Kıbrıs Sorunuyla İlgili Değerlendirmede Bulundu24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:19
  • Tatar, CNN Türk’e konuştu: “Rum tarafı Türkiye’yi kıskanıyor”24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti