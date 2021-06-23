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Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti

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Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Başkan İsmail, daire ile belediyenin çalışmalarının yakından ilişkili olduğu kaydetti.

Bu tür görüşmeleri sıklıkla yaptıklarını, görüşmede gündemdeki konuları istişare etme fırsatı bulduklarını belirten Arter, en çok tarihi eseri barındıran kent olan Gazimağusa’da daire ile birlikte omuzlarında fazlaca yük olduğunu, tüm konuları birlikte çalışarak çözeceklerini ifade etti.

Başkan İsmail Arter, hem belediyeye hem de daireye çalışmalarında kolaylıklar dilerken, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced’e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

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