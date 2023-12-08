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Eski eşinin cinsel içerikli görüntülerini yaydı... Cezaevi'ne gönderildi...

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Eski eşinin cinsel içerikli görüntülerini yengesine attığı iddia edilen M.Y yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Eski eşinin cinsel içerikli görüntülerini yaydı... Cezaevi'ne gönderildi...

Polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı.  

Polis, zanlının 11 Kasım 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında eski eşine evlilik birliği içerisinde oldukları dönemde çekmiş oldukları cinsel içerikli görüntüleri silmeyip, eski eşinin yengesine Güney Kıbrıs Rum hattını kullanarak, whatsapp üzerinden göndermek sureti ile özel hayatını gizliliğini ihlal suçunu işlediğini söyledi.

Polis, 11 Kasım’da yapılan şikayet üzerine zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını, 3 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

 Polis, zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde kaldığı ikametgahı söylemediğini, sokakta yaşadığını beyan ettiğini, bu nedenle ev araması yapılmadığını söyledi. Polis, olayda kullanılan cep telefonunun da bulunamadığını açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 2020 yılında evli oldukları dönemde eski eşine karşı darp ve şiddet suçu işlediğini, bu nedenle para cezasına çarptırıldığını söyledi.

Polis, zanlının yaralama, darp, kanunsuz bıçak taşıma suçlarından teminata bağlı olduğunu da açıkladı.

Polis, ayrıca zanlı hakkında 9 şikayet kaydı olduğunu, bu meselelerden polis tarafından ikaz edildiğini, ileri işleme gidilmediğini açıkladı. Polis, zanlının serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceğini, ayrıca yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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