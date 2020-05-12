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Eski LDP Genel Başkanı Besim Tibuk hakkında suç duyurusu

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Eski LDP Genel Başkanı ve iş insanı Besim Tibuk hakkında, bir canlı yayında ekonomi yönetimine ilişkin sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama" suçlarından dava açılması istendi.
Eski LDP Genel Başkanı Besim Tibuk hakkında suç duyurusu

Eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı ve iş insanı Besim Tibuk hakkında, bir canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Barosu avukatlarından Serhat Baymaz tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Tibuk’un Diyalog Tv’de yayımlanan bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Dilekçede, Tibuk’un, söz konusu programda, “Son 1 ayda Türk parasının bu duruma gelmesinin nedeni, Türk hükümetinin ekonomiyi bilmemesidir. Bir konuda en kötü şey nedir biliyor musun? Yarı cahil yani yarı bilendir. Şimdiki Türkiye’deki ekonomi maalesef bu kadar acemilik olmaz. Batı finansına posta koymak, biz bize yeteriz havası, IMF’yi sanki kötü gibi, öcü gibi göstermek” ve “KKTC isterdim ki Türkiye yerine İngiltere’ye bağlı olsun. Batı düşmanlığı yapıp kendi kesimine, şeriatçı bir kesim var, onlara başlayacaklar teraneye… Ulaşımda Türkiye buraya yine büyük kazık atacak, uçak biletleri çok pahalı olacak” gibi ifadeler kullandığı anlatıldı.

Tibuk’un hükümete yönelik ithamlarının, Türkiye’nin yasama ve yürütme organlarına, seçilmiş milletvekillerine dolayısıyla Türk halkına hakaret olduğu savunulan dilekçede, “Şüpheli, katıldığı televizyon programlarında, ülkemizin Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle geçirmekte olduğu zorlu süreçte tüm Türkiye’nin destek verdiği ve sürecin kolaylaştırılması için milli seferberlik içinde hareket ettiği ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasını da hedef alarak ‘Biz bize yeteriz havası’ şeklindeki küçük düşürücü sözleriyle Türk milletinin milli hareketini aşağılamıştır” denildi.

Besim Tibuk’un, 15 Temmuz darbe girişiminden ve FETÖ silahlı terör örgütünden “en başarılı hareket, şanlı, şöhretler..” şeklinde sözlerle bahsettiği ve terör örgütünü övücü sözlerde bulunduğu savunulan dilekçede, dosyada yer alan bazı haber linkleri ve içeriklerinde yer alan videolarda da Tibuk’un birçok kez basın yayın yoluyla aleni şekilde Cumhurbaşkanına, Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ve devlet organlarına hakaret ettiği aktarıldı.

Dilekçede, Tibuk hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama”, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlarından dava açılması istendi. (AA)

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