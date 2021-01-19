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Eski UBP'li başkan tutuksuz yargılanacak

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Akdoğan eski UBP Belediye başkanı Adem Ademgil askeri yasak bölgede Kıbrıslı Rum kaçakçılık arkadaşı Mattheou Mattheou ile suçüstü yakalanmasının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı
Eski UBP'li başkan tutuksuz yargılanacak

Akdoğan eski UBP Belediye başkanı Adem Ademgil askeri yasak bölgede Kıbrıslı Rum kaçakçılık arkadaşı Mattheou Mattheou ile suçüstü yakalanmasının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Bayır  olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır zanlılar Adem Ademgil ve Mattheou Mattheou’nun Akıncılar'da işlenen birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girme ve ihlal etme suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis 16 Ocak 2021 tarihinde saat 17.40 raddelerinde Akıncılarda askeri bölge içerisinde bulunan Bayrak tepe mevkiin de zanlı Adem Ademgil’in yönetiminde bulunan MV 257 plakalı cip araç ve arkasında yüklü bulunan Old Holborn marka 50 gramlık toplam değerleri 113.400 TL olan 30 koli sigara tütünü ile 1. Derece askeri yasak bölge içeresine girip ihlal ettiğini mahkemeye aktardı. Polis yine zanlı Mattheou Mattheou’nun ise ayni bölgede yönetiminde bulunan KME 873 plakalı cip araç ile zanlı Ademgil’in getirmiş olduğu sigara tütünlerini almak için Güney Kıbrıs’tan birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettikten sonra söz konusu sigaraları zanlı ile birlikte aracına aktarırken suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis araçlarda bulunan sigara tütünlerinin emare olarak alındığını zanlı Ademgil’in tutuklanmasının ardından işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada bir gün ispati vücutta bulunmasına emir verdi. Yargıç Sağer, zanlı Ademgil’in 10 bin TL, zanlı Mattheou’nun 70 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi. Yargıç, yine zanlı Ademgil’in KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, ayrıca 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı Mattheou içinde ise iki kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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