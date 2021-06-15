EURO 2020 heyecanı başladı; işte maç programı ve puan durumu

Futbolseverlerin hasretle beklediği, 31 gün sürecek ve 51 maça sahne olacak turnuvada, 24 milli takım mücadele ediyor.

Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri de karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor.

Tam kapasiteyle hizmet vermeye hazırlanan Budapeşte'deki Puskas Arena dışındaki statlara, ülkelerdeki Covid-19 tedbirleri doğrultusunda sınırlı sayıda seyirci alınacak. Diğer statların tribünleri, ülkelere göre yüzde 20 ila 50 oranında dolacak.

Dörderli şekilde 6 gruba ayrılan takımlardan gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek karşılaşma üzerinden oynanacak. Şampiyonanın yarı finalleri ve finali ise Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

İşte turnuvanın maç programı ve gruplar

A Grubu

1. maç sonucu: Türkiye 0-3 İtalya

2. maç sonucu: Galler 1-1 İsviçre

16 Haziran (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

B Grubu

1. maç sonucu: Danimarka 0-1 Finlandiya

2. maç sonucu: Belçika 3-0 Rusya

16 Haziran (TSİ: 16.00): Finlandiya-Rusya (Saint Petersburg Stadı-Saint Petersburg)

17 Haziran (TSİ: 19.00): Danimarka-Belçika (Parken Stadı-Kopenhag)

21 Haziran (TSİ: 22.00): Finlandiya-Belçika (Saint Petersburg Stadı-Saint Petersburg)

21 Haziran (TSİ: 22.00): Rusya-Danimarka (Parken Stadı-Kopenhag

1. maç sonucu: Avusturya 3-1 Kuzey Makedonya

2. maç sonucu: Hollanda 3-2 Ukrayna

C Grubu

17 Haziran (TSİ 16.00): Ukrayna-Kuzey Makedonya (Ulusal Arena)

17 Haziran (TSİ 22.00): Hollanda-Avusturya (Johan Cruyff Arena)

21 Haziran (TSİ 19.00): Ukrayna-Avusturya (Ulusal Arena)

21 Haziran (TSİ 19.00): Kuzey Makedonya-Hollanda (Johan Cruyff Arena)

1. maç sonucu: İngiltere 1-0 Hırvatistan

2. maç sonucu: İskoçya 0-2 Çekya

D Grubu

18 Haziran (TSİ: 19.00): Hırvatistan-Çekya (Hampden Park - Glasgow)

18 Haziran (TSİ: 22.00): İngiltere-İskoçya (Wembley Stadı - Londra)

22 Haziran (TSİ: 22.00): Çekya-İngiltere (Wembley Stadı - Londra)

22 Haziran (TSİ: 22.00): Hırvatistan-İskoçya (Hampden Park - Glasgow)

E Grubu

1. maç sonucu: Polonya 1-2 Slovakya

2. maç sonucu: İspanya 0-0 İsveç

18 Haziran (TSİ: 16.00): İsveç-Slovakya (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)

19 Haziran (TSİ: 22.00): İspanya-Polonya (La Cartuja Stadı - Sevilla)

23 Haziran (TSİ: 19.00): İsveç-Polonya (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)

23 Haziran (TSİ: 19.00): Slovakya-İspanya (La Cartuja Stadı - Sevilla)

F Grubu

15 Haziran (TSİ: 19.00): Macaristan-Portekiz (Puskas Arena - Budapeşte, MACARİSTAN)

15 Haziran (TSİ: 22.00): Fransa-Almanya (Allianz Arena - Münih, ALMANYA)

19 Haziran (TSİ: 16.00): Macaristan-Fransa (Puskas Arena)

19 Haziran (TSİ: 19.00): Portekiz-Almanya (Allianz Arena)

23 Haziran (TSİ: 22.00): Portekiz-Fransa (Puskas Arena)

23 Haziran (TSİ: 22.00): Almanya-Macaristan (Allianz Arena)

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından oluşacak eşleşmeler ve final yolu:

24-25 Haziran

Maç yok

SON 16 TURU

26 Haziran Cumartesi

1. Maç: A2 - B2 (19.00, Amsterdam)

2.Maç A1 - C2 (22:00, Londra)

27 Haziran Pazar

3. Maç: C1 - D/E/F3 (19.00, Budapeşte)

4. Maç: B1 - A/D/E/F3 (22.00, Sevilla)

28 Haziran Pazartesi

5. Maç: D2 - E2 (19.00, Kopenhag)

6. Maç: F1 - A/B/C3 (22:00, Bükreş)

29 Haziran Salı

7. Maç: D1 - F1 (19:00, Londra)

8. Maç: E1 - 3A/B/C/D (22:00, Glasgow)

30 Haziran - 1 Temmuz

Maç yok

ÇEYREK FİNAL

2 Temmuz Cuma

ÇF1: 6. Maçın Galibi - 5. Maçın Galibi (19.00, St. Petersburg)

ÇF2: 4. Maçın Galibi - 2. Maçın Galibi (22:00, Münih)

3 Temmuz Cumartesi

ÇF3: 3. Maçın Galibi - 1. Maçın Galibi (19:00, Bakü)

ÇF4: 8. Maçın Galibi - 7. Maçın Galibi (22:00, Roma)

4-5 Temmuz

Maç yok.

YARI FİNAL

6 Temmuz Salı

YF1: ÇF2 galibi - ÇF1 galibi (22.00, Londra)

7 Temmuz Salı

YF2: ÇF4 galibi - ÇF3 galibi (22.00, Londra)

8-9-10 Temmuz

Maç yok

FİNAL

11 Temmuz Pazar

YF1 galibi - YF2 galibi (22.00, Londra)