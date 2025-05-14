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Ev Arkadaşının 23 Bin TL’sini Çaldı

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İskele’de bir evde meydana gelen hırsızlık olayında, bir kişi ev arkadaşına ait 23 bin TL’yi çaldı. Polis zanlıyı kısa sürede tespit ederek tutukladı.
Ev Arkadaşının 23 Bin TL’sini Çaldı

13.05.2025 TARİHİNDE, SAAT 01:30 SIRALARINDA, İSKELE’DE MEYDANA GELEN OLAYDA, H.G. (E-22) İSİMLİ ŞAHSIN, KALMAKTA OLDUĞU İKAMETGAHIN YATAK ODASI İÇERİSİNDE MUHAFAZA EDİLEN EV ARKADAŞINA AİT 23.000 TL NAKİT PARAYI ALIP TASARRUFUNA GEÇİRMEK SURETİYLE ÇALDIĞI TESPİT EDİLDİ.

OLAYIN POLİSİN BİLGİSİNE GELMESİ ÜZERİNE BAŞLATILAN İLERİ SORUŞTURMADA, BAHSE KONU ŞAHIS KISA SÜREDE TESPİT EDİLEREK TUTUKLANDI.

SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR

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