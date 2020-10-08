Evinde silah bulunmuştu, 8 gün tutuklu kalacak

Yiğitler’de evinde yapılan aramada tabanca bulunan zanlı

Mehmet Göktepe dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı



Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Ömer Can, olguları aktardı.

Polis, zanlı Mehmet Göktepe’nin Yiğitler’de mahkeme emriyle evinde yapılan

aramada yatak odasındaki elbise dolabında 7.65 milimetre çapında tabanca, 148

addet 9 milimetre çapında, 13 adet 7,65 çapında canlı mermi bulunduğunu

belirtti. Polis soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının yapmış olduğu

beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı 8

gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının

soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.