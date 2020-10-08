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Evinde silah bulunmuştu, 8 gün tutuklu kalacak

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Yiğitler’de evinde yapılan aramada tabanca bulunan zanlıMehmet Göktepe dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Evinde silah bulunmuştu, 8 gün tutuklu kalacak

Yiğitler’de evinde yapılan aramada tabanca bulunan zanlı
Mehmet Göktepe dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı


Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Ömer Can, olguları aktardı.
Polis, zanlı Mehmet Göktepe’nin Yiğitler’de mahkeme emriyle evinde yapılan
aramada yatak odasındaki elbise dolabında 7.65 milimetre çapında tabanca, 148
addet 9 milimetre çapında, 13 adet 7,65 çapında canlı mermi bulunduğunu
belirtti. Polis soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının yapmış olduğu
beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı 8
gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının
soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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