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Evine balkondan girmeye çalışmıştı... 7 metre yüksekten düşen genç hayatını kaybetti

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Evine balkondan girmeye çalışmıştı... 7 metre yüksekten düşen genç hayatını kaybetti
Evine balkondan girmeye çalışmıştı... 7 metre yüksekten düşen genç hayatını kaybetti

 

Lefkoşa’da evine balkondan girmeye çalışan 22 yaşındaki Şükrü Alper Kaçmaz ağır yaralanmıştı

Polis bülteninde yer alan habere göre dün gece yarısı saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Açıkgöl Sokak 25 İrfan Apartmanı No: 10 adresinde sakin 22 yaşındaki Şükrü Alper Kaçmaz ikametgahının anahtarını kaybettiği gerekçesi ile ikametgahına girmek için binanın balkonuna çıkmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemin düşerek ağır şekilde yaralanmıştı 

Şükrü Alper Kaçmaz kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantolu Devlet Hastanesinde gördüğü ilk yardım tedavisine müteakip Yakındoğu Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altında alınmıştı.

Şükrü Alper Kaçmaz'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi

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