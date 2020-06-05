Evkaf ve Orman Dairesi Protokol imzaladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ile Orman Dairesi, orman arazisi nitelikli EVKAF arazilerinin daha verimli hale getirilmesi için protokol imzaladı.

“Yeşil Ada Projesi İş Birliğine İlişkin Protokol’e EVKAF adına EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Fadıl Benter ile Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğu imza koydu.

Protokolde, EVKAF, Orman Dairesi ile Orman Dairesinin tasarrufuna verilmiş EVKAF’a ait arazilerin dijital haritalamasının yapılması, karşılıklı bilgi paylaşımı ve EVKAF’a ait arazilerin ağaçlandırılması öngörülüyor.

Ağaçlandırma çalışmalarında gelir getirici zeytin, badem ve harnup ormanlarının oluşturulması ve bunların EVKAF tarafından kiralanması, orman arazisi ilan edilen EVKAF arazilerine ihtiyaçlı ailelere verilmek üzere ağaçlandırma çalışması yürütülmesi öngörülüyor.

Protokol ayrıca, doğa ve ağaç bilgisini arttırmaya yönelik fidan dikimi, kısa film, kamu spotu hazırlanması, endemik türlerin üretiminin desteklenmesi, Orman Müzesi veya Arboretum hazırlanmasını da içeriyor.

Protokolde şehir ormanları ve şehir bahçelerinin kurulması da bulunuyor.

Erenköy’de Şehitler Anı Ormanı, Bereketçiler Anıtı Projesi ve eski köy mezarlığının tadilatı için işbirliği de öngörülüyor.

Benter “Orman arazilerinin ‘daha verimli bir şekilde’ kullanılması için”

EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Fadıl Benter imza töreninde yaptığı konuşmada, hazırlanması yaklaşık bir yıl alan Protokolde amacın orman arazilerinin “daha verimli bir şekilde” kullanılması, harup, zeytin ve badem türleri kullanarak daha verimli araziler oluşturmak ve orman arazisi envanterinin yenilenmesi olduğunu kaydetti.

Benter, hem şehir için hem de şehir dışındaki EVKAF arazilerinde, yürüyüş alanları ve bilgi verici unsurların da yer alacağı orman ve parklar oluşturmayı öngördüklerini ifade etti.

Karzaoğlu “Görev sürecimde imza attığım en yararlı çalışmalardan biri”

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğu, Tepebaşı yangının ardından imzalanan protokolün daha da bir önem kazandığını söyledi.

Karzaoğlu, Vakıflara ait orman arazilerinin orman niteliğini arttırmak, ekonomik değeri olan harup, badem, alıç, kekik gibi türlerle ağaçlandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

İmzalanan protokolle yeni nesillere bitki türlerini ve doğanın işleyiş şeklini tanıtma, çocukları doğaya çekmek için imkanların da yaratılacağını kaydeden Karzaoğlu, bahse konu protokolün Orman Dairesindeki görev süresince imza attığı en yararlı çalışmalardan biri olduğunu söyledi.