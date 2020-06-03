EVKAF'tan 7,139,838.00 TL yardım...Okullar,gıda, ambulans

Vakıflar İdaresi 2019 yılı içerisinde eğitim, sağlık ve maddi yardımlar, sosyal ve diğer işler ve gıda yardımları alanında toplamda 7,139,838.00 TL yardım yaptı.

Vakıflar İdaresi, 2019 yılı ve tüm dünyada ve ülkemizde baş gösteren pandemi dönemi olan 2020’nin ilk 4 ayında ciddi yardımlar yaparak adeta iyiliğin merkezi halini aldı.

2019 yılında toplamda 7 milyondan fazla yardımda bulunan Vakıflar İdaresi, bu yardım ve insanlara desteğini pandemi döneminde de sürdürdü.

Eğitimden sağlığa, sosyal etkinliklerden kişisel yardımlara kadar bir çok noktada Kıbrıs Türk halkının yardım ihtiyacını karşılama anlamında ciddi bir görev üstlenen Vakıflar İdaresi, eğitim ve okullara 2019 yılında 3 milyon 300 bin TL’lik yardımda bulundu.

Vakıflar İdaresi yaptığı yardımları açıkladı

Vakıflar İdaresi 2019 yılı içerisinde eğitim, sağlık ve maddi yardımlar, sosyal ve diğer işler ve gıda yardımları alanında toplamda 7,139,838.00 TL yardım yaptı.

Eğitime ve okullara 3 milyondan fazla yardım

Vakıflar İdaresi, devlete bağlı okullar için 1.232.000 TL karşılığı gereksinim duyulan tamirat, bakım, onarım ve genel ihtiyaçlarını karşılarken, genel tamirat, bakım ve onarım işlerine ek olarak bazı okullara laboratuvar, eğitim mutfağı, kütüphane, tiyatro sahnesi gibi özel projelere de katkı sağladı.Öte yandan devlete bağlı okullar için gereksinim duyulan klima, yazıcı vb. yardımlar da Vakıflar İdaresi tarafından gerçekleştirildi.

İlkokul, ortaokul ve liselerde bulunan ihtiyaçlı durumdaki öğrenciler için üniforma, kırtasiye ve diğer ihtiyaçları için 295.000 TL katkı sağlayan Vakıflar, maddi imkanları yetersiz ve ihtiyaçlı durumda olan öğrencilere Yakın Doğu Üniversitesi’nden 15 öğrenci için, Lefke Avrupa Üniversitesi’nden 14 öğrenci için ve Girne Amerikan Üniversitesi’nden 6 öğrenci için tam burs imkanı sağladı. Aynı zamanda Yüksek Öğrenimde okuyan ve belirlenmiş kriterlere uyan öğrencilere okul harcı yardımı, eğitim materyalleri yardımı ve eğitim masrafları için 1.750.000 TL civarı katkı yapıldı.

Okullarında etkinlik ve aktivite düzenlemek isteyen okullara da yardım yapan Vakıflar İdaresi, birçok ilkokul ve ortaokullarda Karagöz – Hacivat ve Karagöz Gizli Hazine Gölge oyunları sergilenmiş ve çocuklara insanlık değerleri anlattı.

Sağlık alanına yapılan yardımlar

İhtiyacı olan kişilere 50.000 TL karşılığı sağlık bezi ve medikal malzeme, şilte ve ilaç yardımı yaptığını açıklayan Vakıflar İdaresi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi için 48.450 TL karşılığı 1 adet kan alma koltuğu ve 5 adet nebulizatör cihazı desteği, defibrilatör ve ekg cihazı desteği, hasta başı monitörü, cihaz sehpası desteği sağlanarak, morg/cenaze kabul ve otopsi üniteleri tamirat işleri ve hastane bahçesi için oturma bankları bağışladı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi için ise 112 Acil İstasyonu için 13.400 TL karşılığı korkuluk yaptırıldı. Diğer yardımlar ise şöyle: “Cengiz Topel Hastanesi tekerlekli sandalye, televizyon ve su sebili ihtiyaçları için 8.150 TL katkı sağlanmıştır. Sağlık sorunu olan ihtiyaçlı kişilere tedavi yardımı ve tıbbi malzeme yardımları için 100.000 TL katkı sağlanmıştır.”

Gıda yardımları

Vakıflar İdaresi, 490.000 TL karşılığı İyilik Evi ve Girne kapısında halka her gün düzenli olarak çorba ikramları yaptı ayrıca Sosyal Riskleri Önleme Vakfı ve Çogem'de ihtiyaçlı durumda olan kişilere her gün yemek dağıtımı ve gıda yardımları yapıldı.

Vakıflar İdaresi açıklamasına şöyle devam etti: İhtiyaçlı ailelere 70.000 TL değerinde gıda yardımları yapılmıştır. İyilik gönüllüleri ile birlikte hayvan barınaklarına ve sokak hayvanlarına 7.446 TL değerinde gıda yardımları yapılmıştır.”

Maddi yardımlar

Vakıflar İdaresi maddi yardım kaleminde ise şu harcamaları yaptı: “İhtiyaçlı kişiler için 169.000 TL değerinde kira yardımı yapılmıştır. İhtiyaçlı kişilerin ev tadilatları için 63.248 TL yardım yapılmıştır. İhtiyaçlı kişiler için elektrik ve su faturaları için 40.000 TL maddi katkı yapılmıştır. Yaklaşık 400 ihtiyaçlı kişi için 839.000 TL değerinde maddi katkı yardımları yapılmıştır.”

Engellilere sağladığı katkılar

Vakıflar İdaresi engellileri de bu dönemde unutmadı. Engellilere yapılan yardımlar ise şöyle: “Algım Özel Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Vakfı, Ela Özel Eğitim Merkezi, Dipkarpaz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Madalya Özel Eğitim ve Danışmanlık, Armel Özel Eğitim ve Danışmanlık, Elita Özel Eğitim Merkezi, Gazimağusa Fiztoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi vb. merkezlerde 20 öğrencinin tüm okul masrafları karşılanmakta ve bazı öğrencilerin ihtiyaç duyulan aylarda özel eğitim okul masraflarına sponsor olunmuştur. Özel eğitim alanına 391,500.-TL katkı sağlanmıştır.

Engelliler Dayanışma Derneği’ne hasta bezi almaları için katkı olarak bugüne kadar 100,000.-TL; Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne kira ve katkı yardımı olarak bugüne kadar 30,000.-TL; toplamda 2019 yılı içerisinde 130,000.- TL katkı yapılmıştır.

Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Ziyamet Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi öğrencileri için kıyafet desteği sağlanmıştır. Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi için mutfak araç gereçleri için 15,000.-TL katkı sağlanmıştır.

Engelli bireylere 78,000.- TL değerinde 8 adet manuel tekerlekli sandalye, 8 adet akülü tekerlekli sandalye ve 5 banyo sandalyesi alınmıştır.

Engelli bireylerin kullanması için 15,000.- TL değerinde 3 adet rampa ve tadilat yardımı yapılmıştır.

Engelli bireyler için 45,000.- TL karşılığı hasta bezi desteği sağlanmıştır.

Bayramlar, kadınlar günü, anneler günü, engelliler haftası ve benzer tüm günler için organizasyonlar düzenlenmekte ve sosyal aktiviteler gerçekleştirilmektedir.

2019 yılı içerisinde toplam engelli bireyler için 700,000.-TL civarı katkı sağlanmıştır.”

Derneklere, enstitülere vb. kurum kuruluşlara yapılan yardımlar

İhtiyaç sahibi birçok aktif vakfa, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin açtığı Kadın Sığınma Evi’ne ve Bandabulya Aşevi ’ne her ay düzenli olarak gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

Vakıflar İdaresi, Merkezi Cezaevi, Kalkanlı Yaşam Evi, Kıbrıs Türk Kızılayı, Osman Fazıl Polat Paşa Derneği, Çocuk Esirgeme Kurumu, Kameramanlar Birliği, Kıbrıs Halk Dansları Ve Sanat Merkezi Derneği, Çağlayan Sosyal Hizmetler Çocuk Yurdu vb. kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşıladı.

Belediye ve muhtarlıkların düzenledikleri sosyal sorumluluk projelerine ve kültürel organizasyonlara da sponsor olunarak katkı sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada “Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin çıkarttığı Cyprus Journal Of Medical Sciences dergisinin basımı, Engelliler Dayanışma Derneği’nin çıkarttığı dergi basımı vb. alanlarda sponsor olunmuştur.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan kitap ve çanta satın alınarak katkı sağlanmıştır.” İfadelerine yer verildi.

Sponsorluklar ve diğer çeşitli katkılar

“Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen Uluslararası Kongre'ye sponsor olunmuştur.

Sel mağdur vatandaşlara 2019 yılında da aşırı yağışlardan çatıların akıtması sonucu ve sel sularından evleri zarar gören kişilerin ev tadilatları yapılarak, eşyaları kullanılmaz duruma gelen ailelere gıda, temizlik malzemesi, soba, beyaz eşya, yatak, şilte ve koltuk takımı yardımları yapılmıştır.

İyilik Gönüllüleri tarafından farkındalık yaratılması ve çevre temizliğine dikkat çekilmesi için ada genelinde sahil temizlikleri ve çöp toplama etkinlikleri için sponsor olunmuştur.

İyilik Gönüllüleri tarafından halk pazarlarında halka su ve yiyecek ikramında bulunulmuştur.

İyilik Gönüllüleri tarafından Lapta Huzurevi ve engelli bireyler ziyaret edilerek ikramlarda bulunulmuştur.

Dernekler, Spor Kulüpleri, Okullar vb. kuruluşlardan bilet satın alınarak destek sağlanmıştır.”

Pandemi döneminde de Vakıflar boş durmadı

Vakıflar İdaresi zorluk yaşanan ilk 3 haftada iyilik gönüllülerini hızlıca organize ederek bir çok boşluğun doldurulmasını sağladı. Yine aynı dönemde Vakıflar İdaresi 1,2 milyon değerinde gıda paketi dağıtımı yaptırdı. Yaklaşık 30 bin gıda paketini dağıtan Vakıflar İdaresi çalışamayan STK’lara yardım etti.

Açıklamada “3000 TL değerinde hijyen paketi yardımı yapıldı, 10 bin adet engelliler için gıda, bez, hijyen paketi ve bebekler için bez ve mama yardımı yapıldı, Mezun olamayan sıkıntı yaşayan Öğrencilere okul parası ödendi, Genel sosyal maddi yardımlarda bulunuldu, İyilik gönüllüleri kendileri de bölgelerinde yardımlar topladı ve yardımlara aracı oldu. Boşluk görülen yerde hızlıca devreye girdi” ifadelerine yer verildi.

2019 YILI BAZI YARDIMLARA ÖRNEKLER:

1.EĞİTİM:

2019/2020 Eğitim yılında okul tamirlerini 2 milyon TL harcandı

İskele’de kolej yapımı için 8 milyon TL ayrıldı

Okullara cihaz ve ekipman desteği veriliyor.

Oğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtılıyor

Okullara İyilik Günlükleri Dağıtılıyor

Çanakkale Ortaokulu Spor Salonu Desteği

2.SAĞLIK:

Girne’de Hastane yapımı için bina verilerek 15.000 Sterlin aylık gelirden vazgeçildi

Hastane tamirlerine 2 milyon tl verildi

5 ambulans alındı (1,5 milyon TL)

Surlariçinde sağlık Ocağı yapımı için yer tahsis edildi.

Hastane yangınında 1 milyon TL bağışlandı.

3.SOSYAL DESTEK:

Güzelyurt İyilik Evi açıldı

Lefkoşa İyilik Evi’nde 60 çocuğa hergün yemek ve eğitim veriliyor.

Doğal Afetlerde hemen yardım için ekipler olşuturuldu ve müdahale edildi.

KKTC Engelliler Basketbol takımınıa sponsor olundu

TARİH

Ayasofya Camii Restorasyonu başlatıldı.