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Evlilik ve Düğün hazırlıkları fuarı 24 – 27 Ocak tarihlerinde yapılacak

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“Wedding Cyprus 2019- 9. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı”, 24 – 27 Ocak tarihlerinde Atatürk Kültür Parkı ve Fuar alanında yapılacak.
Evlilik ve Düğün hazırlıkları fuarı 24 – 27 Ocak tarihlerinde yapılacak

“Wedding Cyprus 2019- 9. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı”, 24 – 27 Ocak tarihlerinde Atatürk Kültür Parkı ve Fuar alanında yapılacak.

Unifex Fuarcılık Organizasyon’dan yapılan açıklamaya göre “Wedding Cyprus 2019”, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar farklı iş kollarından temsilcileri bir araya getirecek.

Fuarda ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla, yeni firmalar da yer alacak.

Farklı firmaların gelinlik defileleri, kına organizasyon firmalarının gösterileri, dans şovlar ve daha pek çok etkinliğin de düzenleneceği fuarda, farklı firmaların da katılımıyla alternatif arayanlara seçenekler sunulacak, yeni trendler, yepyeni fikirler, etkinlikler, kampanyalar ve sürprizler yer alacak.

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