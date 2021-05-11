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Evrak sahteciliği ile suçlanmıştı...Asiltürk,Sağlık Bakanlığı’ndan karantina muafiyeti belgesi olduğunu söyledi

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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suphi Asiltürk, “karantina kurallarına uymadığı, evrak sahteciliği” yaptığı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.
Evrak sahteciliği ile suçlanmıştı...Asiltürk,Sağlık Bakanlığı’ndan karantina muafiyeti belgesi olduğunu söyledi

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suphi Asiltürk, “karantina kurallarına uymadığı, evrak sahteciliği” yaptığı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.

İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Asiltürk, Sağlık Bakanlığı’ndan karantina muafiyeti belgesi olduğunu söyledi.

İstanbul ve Ankara’da resmi temaslar yapmak üzere bulunduğuna dikkat çeken Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suphi Asiltürk “Konu ile alakalı istenen tüm bilgi, belge ve yazışmalar bugün polise teslim edilmiş olup gerekli açıklamalar yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Suphi Asiltürk’ün açıklaması şöyle:

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan asılsız, art niyetli ve çarpıtılmış haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruriyeti doğmuştur.

20 Nisan’da planlanmış olan İstanbul ve Ankara’da yapılacak resmi ziyaretlerimiz için 16 Nisan tarihinde sağlık bakanlığına benimde içinde bulunduğum heyet ile alakalı yazı yazılarak karantina muafiyeti istenmiştir.

Sağlık Bakanlığı’ndan konu ile alakalı cevap tarafımıza 19 Nisan tarihinde gelmiş ve isteğimiz uygun bulunmuştur. Ancak 20 Nisanda yapılacak meclis oturumunda nisap sorunu yaşanacağından dolayı sayın bakanımız gidişini ertelemiş ve Ankara ziyaretlerinde beni görevlendirmiştir.

Ben ise 20 Nisan’da İstanbul üzerinden Ankara’ya giderek gerekli görüşmeleri gerçekleştirdim.

Daha sonra İstanbul’a dönerek sayın bakan ile buluştuk ve İstanbul temaslarımıza devam ettik.

Sayın Bakan İstanbul’dan Ankara’ya giderek temaslarına devam etti ve 30’unda KKTC’ye geri dönüş yaptı.

Ben ise 29’unda İstanbul’dan KKTC’ye dönüş yaptım. Konu ile alakalı istenen tüm bilgi, belge ve yazışmalar bugün polise teslim edilmiş olup gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Objektif gazetecilik anlayışına sığmayan, çarpıtılmış, yanıltıcı, art niyetli ve bakanlığımızı yıpratma amaçlı hazırlanan bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuya ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgisine sunulur.

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