Eylem: Çavuşoğlu, sendika ile anlaşma sağlandığı algısını yaratmaya çalışıyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanlığı’yla varılan mutabakatın, öğretmenler, müdür ve muavinlerle yapılan görüşmelerden aldıkları görüşle dönemin bitirilmesi yönünde olduğunu açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun dün yapılan görüşme sonrasında katıldığı bir televizyon programında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunduğunu ve yasayla yapılan saldırılar konusunda uzlaşıldığı algısı yaratıldığını vurguladı.