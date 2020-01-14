Eylem Yarın 18:00'da Lefkoşa Terminal'de

Bir grup vatandaş Sosyal Medya’da yolların yapılmaması halinde seyrüsefer ödememek için grup oluşturdu ve bu bir eylem çağrısına dönüştü...

Yeni yıl itibariyle harçlara gelen zammın ardından, vatandaşlar isyan noktasına geldi. Bir grup vatandaş Facebook üzerinden “yol yoksa seyrüsefer da yok” isimli grup kurdu.

37 binin üzerinde takipçisi bulunan grupta .Yollar yapılmadığı sürece seyrüsefer ödemeyeceklerini dile getiren vatandaşlar, eylem çağrısında bulunmuştu.

Geçen hafta yapılması planlanan eylem kötü hava şartları ve yolların durumu nedeniyle 15 Ocak'a ertelenmişti.

Bugün eylemin örgütleyicilerinden Fikri Marasali'de bir çağrı yayınladı: