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Eylemciler, Lefkoşa Türk Belediyesi’nden hareket ederek Meclis önüne vardı

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Belediyelerde örgütlü sendikalara, aralarında Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) da yer aldığı bazı örgütler de destek verdi.
Eylemciler, Lefkoşa Türk Belediyesi’nden hareket ederek Meclis önüne vardı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş) ve Mağusa Genel İş Sendikası, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi amacıyla örgütlü oldukları tüm belediyelerde bugün uyarı grevine gitti.

Eylemciler, Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) Meclis önüne yürüyüş düzenliyor.

Belediyelerde örgütlü sendikalara, aralarında Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) da yer aldığı bazı örgütler de destek verdi.

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