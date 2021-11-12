Fahrettin Koca’nın mektubuna çağrı: "Başhekim sadece geliri düşünür"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki 136 başhekime gönderdiği mektupta, asistan hekimlerin çalışma sürelerinin azaltılması ve nöbet düzenlemesinin mevzuata uygunluğu konularında uyarıda bulundu. Ancak sivil toplum kuruluşları ise bu düzenlemelerin hastanelerin başhekimlerine bırakılmaması gerektiğini, yasal mevzuat altına alınması gerektiğini söylüyor.

SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) Aksaray Şube İş Yeri Temsilcisi Aydın Erol, “Başhekimler hastaneleri işletme gibi görür, sadece gelirleri düşünür” derken TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise, “Özellikle tıpta uzmanlık öğrencileri için insanca yaşayabilecekleri koşullar oluşturulmalı” ifadelerini kullandı.

‘BAŞHEKİMLERE MEKTUP GÖNDERMEK YETMEZ’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü 81 ildeki Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinin başhekimlerine, asistan hekimlerin nöbetlerinin mevzuata göre düzenlenmesi konusunda mektup gönderdi. Koca’nın mektubunun nasıl karşılık bulacağı ise sağlık çalışanları açısından henüz belli değil. Sivil toplum kuruluşları ise, “Mektup yazmak yetmez” diyerek bakanlığa çağrıda bulunuyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Aksaray Şube İş Yeri Temsilcisi Aydın Erol, “Sorun böyle çözülmez” diyor: “Sağlık iş kolunda mesai düzenlemesi gerekiyor. Bu düzenlemeyi bir mevzuata koymak gerekiyor. Bu düzenlemeler de hastanelerin başhekimlerine bırakılamaz. Hastanelerde performans sistemi var. Bir başhekim hastaneyi işletme olarak görür. Ameliyatların azalması, işlerin düşmesi başhekimin gözünde farklı anlamlar taşır. Başhekimler hastanelerde gelirlerin düşmesine izin vermez. Bu gerçekliği görmek gerekiyor.”

Erol şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığı, başhekimlere mektup göndererek kamuoyuna dönük bir iyi niyet izlenimi vermeye çalışıyor. Ancak sahaya indiğinde bunların esamesi bile yok. Bu işin kimsenin insafına bırakılmadan çalışma sürelerinin bir üst sınırla belirlenmesi lazım. Bunun da yasaya konulması gerekiyor. Kurumlar da yasalarda var olan çalışma süreleri kadar sağlık çalışanlarını çalıştırmalı. Çalışma sürelerindeki üst sınır her zaman sağlık çalışanlarının aleyhine gelişir.”

TTB: İNSANCA YAŞAYABİLECEKLERİ KOŞULLAR OLUŞTURULMALI

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincansı ise nöbetlerle ilgili düzenlemelerin başka düzenlemeleri de beraberinde getirdiğini söyledi. Fincancı şunları söyledi: “Özellikle tıpta uzmanlık öğrencileri için insanca yaşayabilecekleri koşullar oluşturulmalı. İnsanca yaşayabilmek için nöbet ücretlerini kullanmak isteyenler var. Bu seçimi ortadan kaldırmayacak bir düzenleme gerekiyor. Nöbet sonrası izin kullandırmak yeterli değil. Meclis’te Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü bu dönemde personele ayrılan payın maalesef neredeyse maalesef şehir hastanelerine ödenen kira kadar olduğu gerçeği ortada. Üstelik şirket hastanesi olarak tanımladığımız bu hastaneler üzerinden sağlık bütçesinin belirlenmesinin bir anlamı olmadığını defalarca söyledik. Sağlık çalışanlarının insanca yaşayabilecekleri ücretlendirme politikaları istiyoruz. Sağlık çalışanlarının muhtaç duruma düşürecek politikalardan vazgeçilmesi gerekiyor. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin öğrenme sürecinde kesintisiz çalıştırılmaları hepimiz için utanç verici.”

Duvar.