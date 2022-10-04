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Falyalı Suiklasti Davasuında Bugün Neler Yaşandı?

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Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili cinayet zanlıları yargı huzuruna çıkarıldı.
Falyalı Suiklasti Davasuında Bugün Neler Yaşandı?

Suikast sonucu hayatını kaybeden  Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili zanlılar ÖMER TUNÇ, MUSA ÇİÇEK ve VEYSEL SARE mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme 3'üncü tahkikat duruşmasıyla devam etti. Duruşmada 3'üncü tanık F.E dinlendi. 

Mahkeme diğer tanıkların dinlenmesi için 11/12/13 Ekim saat 11:30 a ertelendi.

Öte yandan da ‘Söylemezler Çete Lideri' Mustafa Söylemez’in’ de Türkiye’de yargılanması ve cezasını en ağır şekilde alması bekleniyor. 

Türkiye’de yargılama süreci 6 Ekim’de başlıyor.

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