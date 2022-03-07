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Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı

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Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı
Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı

CTP Başkanı Erhürman meclis başkanlık seçimini eleştirdi

CTP BaşkanıTufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meclis Başkanlığı seçimini değerlendirdi:

Meclis başkanlığı için gösterdikleri adaya dört tur boyunca oy vermeyen iktidar milletvekillerinin beşinci turda her nasılsa oy vermeye karar vermeleri!!! 

Bu filmin benzeri yine UBP hükumetinde gösterilmişti. Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı..! Film gibi!!!

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