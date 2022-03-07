CTP Başkanı Erhürman meclis başkanlık seçimini eleştirdi
CTP BaşkanıTufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meclis Başkanlığı seçimini değerlendirdi:
Meclis başkanlığı için gösterdikleri adaya dört tur boyunca oy vermeyen iktidar milletvekillerinin beşinci turda her nasılsa oy vermeye karar vermeleri!!!
Bu filmin benzeri yine UBP hükumetinde gösterilmişti. Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı..! Film gibi!!!
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