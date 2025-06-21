  • BIST 9203.37
  • Altın 4296.947
  • Dolar 39.6155
  • Euro 45.6765
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKATrump İran'a saldırı planlarını onayladı, nihai emri vermeyi erteledi

Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı suçu delaletiyle tehdit suçundan gözaltına alındı

»
Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı suçu delaletiyle tehdit suçundan gözaltına alındı
Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı suçu delaletiyle tehdit suçundan gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı, Teşvikiye'deki evinden 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı suçu' delaletiyle tehdit suçundan gözaltına alındı.

T24'ün aldığı bilgiye göre, evine giden yedi kişilik emniyet ekibi, nereye götürüldüğü bilgisini vermeden Fatih Altaylı'yı gözaltına aldı.

Altaylı'nın, Cumhurbaşkanını tehdit iddiasıyla gözaltına alındığı öne sürüldü.

Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Bugün Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Oktay Saral X hesabından ‘Suyun ısındı’ diye bir paylaşım yapmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Türkiye, AİHM’in kararını inceleyecek12 Haziran 2025 Perşembe 10:40
  • Son ankette AKP'de kale kalmadı! CHP o illerde farkı açtı12 Haziran 2025 Perşembe 10:38
  • TasteAtlas dünyanın en iyi kahvaltısını açıkladı: Türk kahvaltısı zirvede11 Haziran 2025 Çarşamba 18:43
  • Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı10 Haziran 2025 Salı 21:31
  • Geyik böceğini öldürene 557 bin lira ceza kesilecek07 Haziran 2025 Cumartesi 17:17
  • AKP kurucusu Çelik: Türk tipi başkanlık Türkiye'ye yaramamıştır; İmamoğlu'nun yargılanma şeklini doğru bulmuyorum06 Haziran 2025 Cuma 21:30
  • 5 belediye başkanı tutuklandı04 Haziran 2025 Çarşamba 09:46
  • Özgür Özel'den kurultay davası çıkışı: Atatürk’ün partisini ne kayyıma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz!03 Haziran 2025 Salı 18:34
  • Türkiye’de Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı03 Haziran 2025 Salı 10:42
  • İBB’ye 5. Dalga operasyonu: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi; 1 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest03 Haziran 2025 Salı 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti