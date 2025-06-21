Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı suçu delaletiyle tehdit suçundan gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı, Teşvikiye'deki evinden 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı suçu' delaletiyle tehdit suçundan gözaltına alındı.

T24'ün aldığı bilgiye göre, evine giden yedi kişilik emniyet ekibi, nereye götürüldüğü bilgisini vermeden Fatih Altaylı'yı gözaltına aldı.

Altaylı'nın, Cumhurbaşkanını tehdit iddiasıyla gözaltına alındığı öne sürüldü.

Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Bugün Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Oktay Saral X hesabından ‘Suyun ısındı’ diye bir paylaşım yapmıştı.