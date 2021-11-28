Faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte 8 popüler çayın 8 önemli şifası!

Özellikle kış ayların da en çok tüketilen bitki çaylarının faydaları oldukça çok fazla. Peki hangi bitki çayını ne için tüketebiliriz? İşte en sevilen bitki çayları ve iyi geldikleri sağlık sorunları!

Bitki çayları hem bağışıklığımızı güçlü tutmaya hem de kilo kontrolünü sağlamaya ve zayıflamaya yardımcı oluyor. Üstelik araştırmalara göre çay, egzersiz sonrası kasların iyileşmesini de hızlandırıyor. Buna göre genç yaşlı herkes günlük olarak bitki çayına yöneliyor.

ADAÇAYI

Adaçayı, üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi geliyor. Bu arada unutmayın, kök bitkiler ile yapraksı bitkilerin farklı şekillerde demlenmesi gerekiyor. Adaçayı da yapraksı bitkiler arasında. Bu nedenle adaçayını sadece demleme yöntemi ile tüketilmelisiniz. Böylece hem adaçayındaki aromadan ve tat kalitesinden yararlanıyoruz hem de bitkiyi yakmadan içindeki yararlı bileşiklere zarar vermeden tüketme fırsatı buluyoruz. Nasıl tüketilebilirsiniz? 1 yemek kaşığı taze veya 1 çay kaşığı kuru adaçayının üzerine 200 ml kaynar su ekleyin. 5 dakika demleyin. Süzdükten sonra bal ve limon ile tatlandırılarak sıcak veya soğuk için.

KEKİK ÇAYI

Kekik çayı, yüksek besin değeri nedeniyle kilo vermek için kullanılan en önemli çaylardan biri. Magnezyum, demir ve potasyum bakımından zengin olan kekik, mutfakta yemeklere lezzet katan bir baharat olmaktan çok daha fazlası... Doğal tonik olaak da kullanılabilen kekik çayı aynı zamanda boğaz ağrısına iyi geliyor.

BİBERİYE ÇAYI

Tek taraflı, zonklayıcı ve şiddetli bir baş ağrısı çeşidi olan migreni bazı yiyecekler ve içecekler tetikleyebiliyor. Biberiye çayı ise migrene iyi gelen çaylardan biri.

IHLAMUR ÇAYI

Ihlamur çayı soğuk algınlığına iyi geliyor. Ihlamur dışında ekinezyayı da soğuk algınlığına karşı tüketebilirsiniz ancak ekinezya hasta olmadan önce tüketilmesi gereken çaylardan. Çünkü bağışıklığı tüketilmeye başlandıktan 2-3 hafta sonra korumaya başlıyor. Ihlamur çayını nasıl tüketebilirsiniz? Ihlamuru kaynatmamak gerekiyor. Bunun yerine kaynar suyun içinde birkaç dakika demleyerek tüketebilirsiniz. Ihlamur çayına karanfil katarsanız stres, kaygı gibi duyguların önlenmesine de yardımcı oluyor. Ancak hamilelerde ve bebeklerde tüketim öncesi doktora danışılması gerekiyor.

KUŞBURNU ÇAYI

Kuşburnu çayı bağışıklık güçlendirmeye yarıyor. Güçlü bir C vitamini kaynağı olan kuşburnu çayını sonbahar ve kış aylarında düzenli olarak içerseniz soğuk algınlığını hafifletebilir, hatta yok etmeye bile yardımcı olabilir. Nasıl tüketilmeli? Yemeklerden 30 dakika sonra için. Ne kazar uzun kaynatırsanız içeriğindeki C vitamini o kadar azaldığından demleme süresini de uzatmayın. Kuşburnunu ister bütün ister ufalanmış ister toz haliyle olsun saklarken mutlaka ışıkta muhafaza edin, ışık görecek şekilde cam kavanozda saklayın.

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı depresyona, sinirlere iyi geliyor. Uzun bir günün ardından dinlenmek ve gevşemek için en yaygın çay olarak bilinen papatya, zihninizi ve bedeninizi sağlıklı tutmak söz konusu olduğunda çok iyi çalışıyor. Ancak papatya çayını tek faydası bu değil. Papatya çayı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz buradaki haberimizi okuyabilirsiniz: 8 hafta boyunca papatya çayı içerseniz ne olur?

ZENCEFİL ÇAYI

Mide bulantısı sorununuz varsa, zencefil çayı içebilirsiniz. Çünkü zencefil çayı mide bulantısına iyi geliyor. Mide bulantısı ve kusmaya karşı doğal zencefilin tozunu da kullanabilirsiniz.

REZENE ÇAYI

Rezene çayı gaz sancısına iyi geliyor. Aromatik bir bitki olan rezene yüzyılardır sofraların baş tacı olmasının dışında dünyanın birçok yerinde geleneksel tıpta da kullanılıyor. Sindirime yardımcı etkisiyle bağırsakların çalışmasına yardımcı olan rezene çayı gaz ve kabızlık problemlerini düzeltmeye yardımcı oluyor.