Feci kaza!

Serhatköy- Güzelyurt anayolunda trafik kazası meydana geldi.
Elde edilen bilgiye göre malzeme yüklü şekilde trafikte seyreden araç yol içerisinde savrularak takla attı.
Polisin kazayla ilgili soruştuırması sürüyor.
Detaylar geliyor...
Serhatköy- Güzelyurt anayolunda trafik kazası meydana geldi.
Elde edilen bilgiye göre malzeme yüklü şekilde trafikte seyreden araç yol içerisinde savrularak takla attı.
Polisin kazayla ilgili soruştuırması sürüyor.
Detaylar geliyor...
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