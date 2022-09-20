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Feci kaza!

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Araç takla attı
Feci kaza!

Serhatköy- Güzelyurt anayolunda trafik kazası meydana geldi.

Elde edilen bilgiye göre malzeme yüklü şekilde trafikte seyreden araç yol içerisinde savrularak takla attı.

Polisin kazayla ilgili soruştuırması sürüyor.

Detaylar geliyor...

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