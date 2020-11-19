"Felaket" Dünya'yı teğet geçti ve (Bilim dünyası saatler sonra fark etti)

Gök bilimciler 5 ila 10 metre çapındaki göktaşını gezegenimizi teğet geçmeden birkaç saat önce saptayabildi.

Çapının maksimum 10 metre olduğu düşünülen bir göktaşı 13 Kasım'da gezegenimizin 250 mil (400 kilometre) yakınından geçerek uzay boşluğundaki yoluna devam etti.

Science Alert'ta yer alan habere göre, bilim insanları söz konusu göktaşını gezegenimizi teğet geçtikten saatler sonra saptayabildi.

Aynı habere göre, Hawaii’de yer alan Mauna Loa Gözlemevi’ndeki Karasal Etkili Asteroidler için Son Uyarı Sistemi (ATLAS) programı göktaşını 14 Kasım'da tespit etti.

Başka bir deyişle söz konusu göktaşı gezegenimize 400 kilometre yakınına kadar geldikten 15 saat sonra saptanabildi.

Bilim insanlarına göre, göktaşının bir kente düşmesi durumunda bir felaket kaçınılmaz olacaktı. Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?

Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.