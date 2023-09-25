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Fenerbahçe 14 sezon sonra ligde ilki başardı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek lige 14 yıl sonra 5’te 5 yaparak başladı.
Fenerbahçe 14 sezon sonra ligde ilki başardı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor’a konuk oldu.

Sarı-lacivertli ekip, 43. dakikada İrfan Can Kahveci’nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligde 5’te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Ligde bir maçı eksik olan sarı-lacivertli ekip, bu sezon oynadığı 12. resmi maçtan da galip ayrılarak önemli bir seri yakaladı.

Ligde 14 sezon sonra ilk

Fenerbahçe, Alanyaspor galibiyetinin ardından ligde oynadığı 5. maçtan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetin ardından lige 14 yıl sonra 5’te 5 yaparak başladı.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK’yı sahasında 2-1, Samsunspor’u deplasmanda 2-0, MKE Ankaragücü’nü deplasmanda 1-0, Antalyaspor’u sahasında 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe, daha önce 2009/2010 sezonunda teknik direktör Christoph Daum yönetiminde lige 8’de 8 yaparak başlamıştı.

O sezon ilk mağlubiyetini 9. haftada Gaziantepspor deplasmanda 2-1’lik skorla alan sarı-lacivertliler, sezonu 74 puanla Bursaspor’un 1 puan gerisinde 2. sırada tamamlamıştı.

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