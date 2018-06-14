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Fenerbahçe Kombine Biletleri Satışa Sunuluyor

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Fenerbahçe Kulübü, 2018-19 sezonu için kombine kartların satışıyla ilgili planlamayı duyurdu.
Fenerbahçe Kombine Biletleri Satışa Sunuluyor

Fenerbahçe Kulübü'nün 2018-19 futbol sezonu kombine kartlarının yenileme süreci ve genel satışı başlıyor. Bu sezonda Ali Koç'un başkan seçilmesi takıma doping getirdi. Aziz Yıldırım'ın başkanlığı kaybetmesi ve Koç'un kazanması küskün taraftarlarınbu yıl yoğun olarak Şükrü Saraçoğlu Stadı'na geri döneceği tahmin ediliyor. 

Özellikle derbi maçlarında karaborsa bilet fiyatlarına neredeyse eş olan kombinelere yoğun ilgi olması bekleniyor.

Kombine satışları ne zaman?

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 Haziran 2018 Pazartesi günü, eski hak sahipleri için kart yenileme süreci başlayacak. Yenileme süreci, 26 Haziran 2018 Salı günü sona erecek. Kombine kartlarında değişiklik yapmak isteyen hak sahipleri ise, 27 Haziran 2018 Çarşamba günü stadyumdaki kombine merkezine gelerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kombine kart satışları, 29 Haziran 2018 Cuma ve 30 Haziran 2018 Cumartesi günü arasında ise kongre üyelerine açık olacak.

Kombine kartların genel satışı ise 3 Temmuz 2018 Salı günü başlayacak. Genel satıış döneminde kongre üyeleri 3'er adet, taraftar kart sahipleri ise 1'er adet kombine kart alma hakkına sahip olacak.

Kombine bilet nasıl alınır?

Kombine kart almak isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, stadyumda kurulacak olan kombine kart merkezinden veya passo.com.tr üzerinden satın alma işlemi yapabilecek.

Fenerbahçe'nin kombine bilet fiyatları (2018)

MARATON ALT TRİBÜNÜ
BloklarFiyat
A - I3.450 TL
B4.450 TL
C - G5.800 TL
D - F7.050 TL
E8.850 TL
FENERIUM ALT TRİBÜNÜ
BloklarFiyat
A - I3.450 TL
B4.450 TL
C5.800 TL
D7.050 TL
E10.150 TL
MARATON ÜST TRİBÜNÜ
BloklarFiyat
A - I1.500 TL
B - H1.750 TL
C - G2.400 TL
D - E - F2.700 TL
FENERIUM ÜST TRİBÜNÜ
BloklarFiyat
A - I1.500 TL
B - H1.750 TL
C - G2.400 TL
D - F2.700 TL
MİGROS & OKUL AÇIK TRİBÜNÜ
BlokFiyat
Tümü1.200 TL
DİVAN KURULU
 Fiyat
 1.650 TL

 

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