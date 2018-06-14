Fenerbahçe Kombine Biletleri Satışa Sunuluyor

Fenerbahçe Kulübü'nün 2018-19 futbol sezonu kombine kartlarının yenileme süreci ve genel satışı başlıyor. Bu sezonda Ali Koç'un başkan seçilmesi takıma doping getirdi. Aziz Yıldırım'ın başkanlığı kaybetmesi ve Koç'un kazanması küskün taraftarlarınbu yıl yoğun olarak Şükrü Saraçoğlu Stadı'na geri döneceği tahmin ediliyor.

Özellikle derbi maçlarında karaborsa bilet fiyatlarına neredeyse eş olan kombinelere yoğun ilgi olması bekleniyor.

Kombine satışları ne zaman?

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 Haziran 2018 Pazartesi günü, eski hak sahipleri için kart yenileme süreci başlayacak. Yenileme süreci, 26 Haziran 2018 Salı günü sona erecek. Kombine kartlarında değişiklik yapmak isteyen hak sahipleri ise, 27 Haziran 2018 Çarşamba günü stadyumdaki kombine merkezine gelerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kombine kart satışları, 29 Haziran 2018 Cuma ve 30 Haziran 2018 Cumartesi günü arasında ise kongre üyelerine açık olacak.

Kombine kartların genel satışı ise 3 Temmuz 2018 Salı günü başlayacak. Genel satıış döneminde kongre üyeleri 3'er adet, taraftar kart sahipleri ise 1'er adet kombine kart alma hakkına sahip olacak.

Kombine bilet nasıl alınır?

Kombine kart almak isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, stadyumda kurulacak olan kombine kart merkezinden veya passo.com.tr üzerinden satın alma işlemi yapabilecek.

Fenerbahçe'nin kombine bilet fiyatları (2018)