Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç adaya geliyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç, KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği‘nin (KKTCFBİDER) davetlisi olarak adaya geliyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç, KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği‘nin (KKTCFBİDER) davetlisi olarak adaya geliyor.

Derneğin 1. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yapılacak organizasyonlara katılmak için 30 Mart’ta adaya gelecek olan Koç’a Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik edecek.

Koç, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki düzenlenecek panelde ise taraftarlarla bir araya gelecek ve sorularını yanıtlayacak.