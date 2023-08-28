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Fenerbahçe tribün liderine uzun namlulu silahlarla saldırı

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Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı, İstanbul Bağcılar’da silahlı saldırıya uğradı.
Fenerbahçe tribün liderine uzun namlulu silahlarla saldırı

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı, Bağcılar’da aracıyla seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

Olay geçtiğimiz gece Güneşli Mahallesi’nde meydana geldi.

Gölbaşı ve yanında bulunan iki arkadaşı aracıyla seyir halindeyken pusu kuran kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

Bir sitenin önünde gerçekleşen saldırının ardından saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken sitenin güvenlik görevlileri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cem Gölbaşı ve yanındaki arkadaşlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GÖLBAŞI HAFİF YARALANDI, ARKADAŞLARI AĞIR YARALI

Alınan bilgiye göre Gölbaşı saldırıda hafif yaralanırken yanında bulunan iki kişi ise ağır yaralandı. Yaralıların tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri de olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken olay yerinde bulunan kameralardan saldırganları tespit etmek için çalışma başlatıldı.

GÖLBAŞI GEÇEN YIL DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Cem Gölbaşı geçen yıl Eylül ayında Sarıyer’de gittiği bir balıkçıda da saldırıya uğramıştı.

Balıkçıda çalan fasılın bitmesi üzerine çıkan tartışma da bir şahıs Gölbaşı’nın kafasında şişe kırıp havaya ateş açmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan Emir A. , Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H.’yi yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalamıştı.

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