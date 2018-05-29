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Fenerbahçe'de Ali Koç öldürücü darbeyi 2 Haziran'da vuracak

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Fenerbahçe'de haftasonu yapılacak seçim öncesinde Ali Koç yaptığı hamlelerle Aziz Yıldırım'ın bir adım önüne geçti.
Fenerbahçe'de Ali Koç öldürücü darbeyi 2 Haziran'da vuracak

Fenerbahçe’de tarihi değişime bir hafta kaldı… artık sadece taraftar değil kongre üyeleri de Ali Koç’un etrafında birleşti. Birkaç ay öncesine kadar Ali Koç’un “yanlış seçim stratejisi” uyguladığını düşünenler ise Aziz Yıldırım’ın yaptığı yanlış hamleler sonucunda genç başkan adayının işi bitirdiğine inanıyor.

Çünkü Ali Koç’un “düşük perdeden” seçim stratejisini yürütmesini “çekilecek” şeklinde yorumlayanlar Başkan Aziz Yıldırım’ın yaptığı “3 Temmuz” ve “Siyah Çoraplılar” hamlelerinin yerini bulmamasından Koç’un hakkını verdi.

Aziz Yıldırım’a oy kaybettirenler ise, “Ali Koç, FETÖ projesi”, “ne transfer lazımsa yapacağız” ve “Ali Koç ne verecekse bir fazlasını vereceğiz” sözleri oldu. Son 1 haftaya yüzde 70/30’luk fark ve yaklaşık 13-14 bin kesin oyla giren Ali Koç, 2 Haziran’da öldürücü darbeyi vuracak. Koç’un kasaya koyacağı rakam, açıklayacağı yönetim kurulu ve duyuracağı sponsorlarla 3 Haziran’da yapılacak seçimi “malumun ilanı” haline getirecek.

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