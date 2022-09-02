Fenerbahçe'den Cristiano Ronaldo iddialarına ret!

Fenerbahçe'nin Manchester United'da mutsuz olan Cristiano Ronaldo ile prensipte anlaştığı iddia edilmişti. Ancak Ronaldo ile ilgili transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi forvet arayışları sürürken dün sosyal medyada sarı lacivertlilerin Cristiano Ronaldo’ya talip olduğu iddiası ortaya atıldı.

Ajansspor'un iddiasına göre, Fenerbahçe Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus aracılığıyla Cristiano Ronaldo ile görüştü ve sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna etti. Haberde ücrete dair son pürüzlerin konuşulduğu yazılmıştı. Ancak sarı lacivertli ekibin böyle bir girişimde olmadığı ifade edildi.