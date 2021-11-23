Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine özel tişört: "Bir oyuncu elendi"

Galatasaray tribünlerinde Fenerbahçe derbisinden önce ‘Squid Game’ temalı bir koreografi yapılmış ve o diziden alıntı yapılarak "Oyuncu 1907 elendi" yazısı yer almıştı

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaraylı taraftarların Squid Game'li pankartına gönderme yaparak ‘Bir oyuncu elendi" baskılı tişört çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de derbinin yankıları sürüyor.

Fenerium'dan yapılan paylaşımda derbi tişörtlerinin ön satışa açıldığı söylenirken, "Bir oyuncu elendi" tişörtleri bugün itibariyle fenerium.com’da ön satışta, önümüzdeki hafta tüm Fenerium mağazalarında!" şekilnde not düşüldü.

21 Kasım Pazar akşamı Nef Stadyumu'nda oynanan maçı 90+5. dakikadaki Miguel Crespo'nun golü ile Fenerbahçe 2-1 kazanmayı başardı.

Galatasaray tribünlerinde Fenerbahçe derbisinden önce ‘Squid Game’ temalı bir koreografi yapılmış ve o diziden alıntı yapılarak "Oyuncu 1907 elendi" yazısı yer almıştı.