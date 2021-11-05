Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi zaferi Belçika medyasında: "Rezil olan Antwerp umudunu kaybetti"

Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu karşılaşmasında, Royal Antwerp takımını 3-0 yenmesi, Belçika medyasında geniş yer buldu.

Belçika basınına göre, "Fenerbahçe karşısında yarım saat içinde nakavt olan ve rezil bir görüntü sergileyen Antwerp" UEFA Avrupa Ligi'nde kalma umudunu büyük ölçüde kaybetti.

Flamanca yayımlanan Het Nieuwsblad gazetesi, maçın Antwerp'in cezası nedeniyle seyircisiz oynanmasına göndermede bulunarak, "İyi ki bunu kimsenin görmesine izin verilmedi: Zayıf Antwerp Fenerbahçe tarafından saf dışı edildi" yorumunu yaptı.

İki hafta önce İstanbul'da oynanan karşılaşmada elde edilen 2-2'lik beraberlik, Antwerp'teki maç için Belçika ekibini umutlandırmıştı.

Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında sadece galibiyeti düşündüklerini söyledi.

Danimarkalı çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için Fenerbahçe'yi yenmelerinin şart olduğunu belirterek, maçın seyircisiz oynanmasının bahane olamayacağını vurguladı.

"Bu mazeret olamaz çünkü pandemi döneminde hep boş tribünlere oynadık" diyen Priske, "Basının, yorumcuların ve taraftarların söyledikleriyle de ilgilenmediğini" söyledi.

Eylül ayındaki Eintracht Frankfurt maçında çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynansa da Royal Antwerp taraftarları, Bosuil stadyumu çevresinde takımlarını yalnız bırakmadı.

Aynı şekilde çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da Astridplein'de takımın kaldığı otel önünde destek gösterisi yaptı.

Coşkulu taraftarlar, Fenerbahçe kafilesini alkışlar ve hava fişeklerle stadyuma uğurladı.

Türkiye Süper Ligi'nde sıkıntılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yolunda devam edebilmek için Antwerp deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

Maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarım saatte sonucu belirleyen skoru elde etti.

9. dakikada Mert Hakan Yandaş'la 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 16. dakikada Max Meyer ile durumu 2-0 yaptı.

29. dakikada ise Mergim Berisha Fenerbahçe'nin 3. golünü kaydetti.

İkinci yarıya 3-0'lık skorun rahatlığıyla çıkan Fenerbahçe, kontrollü oyunuyla skoru korumasını bildi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini elde ederek puanını 5'e yükseltti.

Het Nieuwsblad gazetesi, Antwerp takımının dramatik bir ilk yarının ardından Fenerbahçe'ye 3-0 yenildiğini belirterek, "Şans eseri bunu kimsenin görmesine izin verilmedi" yorumunu yaptı.

Gazeteye göre, çok büyük bir mucize olmazsa, Antwerp bu sonuçla UEFA Ligi'nden elendi.

"Ölümcül derecede verimli Fenerbahçe"

Flaman kamu yayıncısı VRT'nin spor servisi (Sporza), "Ölümcül derecede verimli Fenerbahçe Antwerp'in hatalarını affetmedi" başlığıyla verdiği haberde, "çok zayıf Antwerp, boş stadyumda çırılçıplak kaldı" yorumunu yaptı.

Sporza'nın haberinde, direkler ve kaleci Butez'in, Rossi ve Zajc ile Fenerbahçe'ye 4. gol şansı vermediğini vurguladı.

Fransızca yayın yapan RTBF ise, "Fenerbahçe'ye 3 -0 yenilen Antwerp, Avrupa rüyasına hemen hemen veda etti" dedi.

HLN gazetesi, "Zayıf Antwerp boş Bosuil'de Fenerbahçe'ye utanç verici şekilde kaybetti" başlığını kullandı.

İlk yarım saatte Fenerbahçe'nin nihai skoru elde ettiğini belirten gazeteye göre dramatik bir akşam yaşayan Antwerp, Avrupa hedefinden büyük ölçüde uzaklaştı.

Antwerpen gazetesi de sonucu, "Antwerp Fenerbahçe'ye rezil olduktan sonra Avrupa'dan elenmenin eşiğinde" başlığıyla aktardı.

Gazetenin yorumunda, Antwerp'in Pazar günü Pro League maçında Anderlecht karşısında da kaybetmesi durumunda, teknik direktör Priske'nin koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

La libre gazetesi, "Antwerp, Fenerbahçe'ye yarım saatte nakavt oldu" başlığıyla duyurduğu haberinde, Belçika ekibinin bu skorla grubunda tek puanla son sırada yer aldığına işaret etti.

Le Soir gazetesi de, "Antwerp, Fenerbahçe karşısında ağır yenilgi aldı" diyerek, Belçika ekibinin Avrupa Ligi'nde baharı görme hayalinin suya düştüğünü yazdı.

BBC Türkçe