  • BIST 1.538
  • Altın 408,055
  • Dolar 7,0382
  • Euro 8,4582
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAArtış devam ediyor! 80 Vaka ile yeni rekor!

Ferdi Sabit Soyer: “ KTTO haricindeki tüm ekonomik örgütler bu nasıl paket diyor!”

» »
Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, "KTSO, KTMB, Esnaf Odası, İŞAD yani ekonomik örgütler platformunun KTTO haricindeki tümü bu nasıl paket diyor!" diye yazdı ve iş dünyasının devre dışı bırakıldığını iddia etti.
Ferdi Sabit Soyer: “ KTTO haricindeki tüm ekonomik örgütler bu nasıl paket diyor!”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer Twitter hesabından şöyle yazdı;

"Hükümet ekonomik tedbir diye isimlendirdiği paketi açıklamadan evvel ekonomik örgütlerle bir propaganda eşliğinde görüştü. Paketle ilgili olarak muhalefet partiler ile içeriğini görüşmedi. Bilgi verdim dedi. Bunu herkes ciddiye aldı. 

Kimisi hani emek örgütleri yok bu sermayeye dönük dedi. Kimisi muhalefet partilerini katılımcı yapmadığî için eleştirdi. Bugün paket açıklamadan evvel görüştüğü KTSO, KTMB, Esnaf Odası, İŞAD yani o ekonomik örgütler platformunun KTTO haricindeki tümü bu nasıl paket diyor?

Yani hükümet emek dünyasını muhalefeti kaale almıyor. Paket hazırlığı için davul zurna çalarak toplantı yaptığı iş dünyası örgütlerini de yok sayıyor. Bu hangi halin göstergesidir. adamızın ve insanımızın akıl ve ruhundan neşet almadığını gösterir. Ecnebi olduk birbirimize."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı05 Şubat 2021 Cuma 16:21
  • GİAD, Mal Tedarikçilerine Getirilen Kısıtlamanın Kaldırılmasını İstedi05 Şubat 2021 Cuma 16:16
  • BKP’den Boğaziçi Kınaması05 Şubat 2021 Cuma 16:12
  • Kovid-19'un Uğradığı Mutasyonları Önlemenin Yolu Aşılama Ve Tedbirlere Uymaktan Geçiyor05 Şubat 2021 Cuma 15:58
  • Asgari ücrete ne kadar artış geldi? İşte rakamlar...05 Şubat 2021 Cuma 15:50
  • Muhtarların ödenekleri yatırılmadı!05 Şubat 2021 Cuma 15:49
  • Pazartesinden İtibaren 3 Gün Sabah Saatleri Yer Yer Sis Bekleniyor05 Şubat 2021 Cuma 15:20
  • Huzurevindeki 87 yaşındaki adam , 78 yaşındaki eşini tehdit etti05 Şubat 2021 Cuma 14:53
  • 2 Bin 250 Doz Pfızer/Bıontech Aşısı Metehan Sınır Kapısı’nda Teslim Alındı05 Şubat 2021 Cuma 14:36
  • CTP Gençlik Örgütü kriz masasının kurulması çağrısında bulundu05 Şubat 2021 Cuma 14:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti