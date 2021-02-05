Ferdi Sabit Soyer: “ KTTO haricindeki tüm ekonomik örgütler bu nasıl paket diyor!”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, "KTSO, KTMB, Esnaf Odası, İŞAD yani ekonomik örgütler platformunun KTTO haricindeki tümü bu nasıl paket diyor!" diye yazdı ve iş dünyasının devre dışı bırakıldığını iddia etti.

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer Twitter hesabından şöyle yazdı;

"Hükümet ekonomik tedbir diye isimlendirdiği paketi açıklamadan evvel ekonomik örgütlerle bir propaganda eşliğinde görüştü. Paketle ilgili olarak muhalefet partiler ile içeriğini görüşmedi. Bilgi verdim dedi. Bunu herkes ciddiye aldı.

Kimisi hani emek örgütleri yok bu sermayeye dönük dedi. Kimisi muhalefet partilerini katılımcı yapmadığî için eleştirdi. Bugün paket açıklamadan evvel görüştüğü KTSO, KTMB, Esnaf Odası, İŞAD yani o ekonomik örgütler platformunun KTTO haricindeki tümü bu nasıl paket diyor?

Yani hükümet emek dünyasını muhalefeti kaale almıyor. Paket hazırlığı için davul zurna çalarak toplantı yaptığı iş dünyası örgütlerini de yok sayıyor. Bu hangi halin göstergesidir. adamızın ve insanımızın akıl ve ruhundan neşet almadığını gösterir. Ecnebi olduk birbirimize."