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Feridun Karadoğan hayatını kaybetti

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Karadoğan'ın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak
Feridun Karadoğan hayatını kaybetti

Alsancak’ta dün, saat 00:10'da 69 yaşındaki Feridun Karadoğan, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Karadoğan'ın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

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