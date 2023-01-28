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Feyzioğlu: KKTC kendine yeten bir ekonomiye kavuşacak

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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Rum basınında yer alan bir makaleye işaret ederek, Kuzey Kıbrıs’ın kendine yeter bir hale gelmesinden şikayet edildiğini belirtti.
Feyzioğlu: KKTC kendine yeten bir ekonomiye kavuşacak

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bugün katıldığı Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu.  

Metin Feyzioğlu, Türkiye ile  KKTC’nin daima el ele olduğunu ifade ederek, “Desteğimizin tek dayanağı var o da kardeşlik hukuku...” dedi.

Asrın Projesi’ne dikkat çeken Feyzioğlu, “Asrın Projesi ile Türkiye'den su geldi. Karada dağıtımı için DSİ'miz çalışıyor. Ondan daha büyük projemiz, kablo ile elektrik... KKTC hem enerji arz güvenliğine kavuşacak hem üreticinin ve herkesin elektrik maliyeti ucuzlayacak” diye konuştu.

“GÜMRÜK OTOMASYON SİSTEMİ TAMAMLANDI”

Feyzioğlu, Gümrük Otomasyon Sistemi’nin tamamlandığını belirterek, Gazimağusa Liman Gümrüğü'nde işlem sürelerinin kısalacağını söyledi.

“TARIMA DAYALI SANAYİ GELİŞECEK”

“TİKA’mız ile narenciye kurutma ve paketleme pilot projelerini hayata geçiriyoruz” diyen Feyzioğlu, tarıma dayalı sanayinin gelişeceğini aktardı.

“E-DEVLET YAPISI TAMAMLANDI”

Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin KKTC’deki E-devlet yapısını tamamladığını da dile getirerek, “Şimdi sıra KKTC kurumlarının hizmetlerini yüklemesinde… E-devlet içinde çalışacak Çiftçi Kayıt Sistemi planlama imkanı ve hizmete erişim kolaylığı sağlayacak” ifadelerini kullandı.  

“TİCARET ODASI EL ATSA ÇÖZÜLÜR SANIRIM”

KKTC’li üreticilerin ürünlerinin Mersin’den ülkeye geri dönmemesi adına Devlet Laboratuvarı’nın yenilendiğinin altını çizen Feyzioğlu, “Keşke bir organizasyon yapılsa da dondurulmuş gıdaları getiren soğutmalı kamyonlar boş dönmese, narenciyeyi Türkiye'ye götürse... İki yönlü de taşıma maliyeti yarı yarıya azalır. Tüketici faydalanır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası el atsa çözülür sanırım” açıklamasını yaptı.

“ŞİKAYETLERİ DAHA DA ARTACAK”

Feyzioğlu, Rum basınında yer alan bir makaleye işaret ederek, “Projelerle birlikte ‘Kuzey Kıbrıs kendine yeter hale geliyor’ diye şikayet ediyorlardı. Memnun oldum. Onlara bir üzücü haber vereyim; Şikayetleri daha da artacak. Türkiye-KKTC iş birliği ile KKTC yere sapasağlam basan, kendine yeten bir ekonomiye kavuşacak" dedi. 

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