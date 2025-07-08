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Fidan: Türkiye'ye küresel ilgi artıyor

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Türkiye, küresel diplomasideki etkisini artırmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Zirvesi sonrası TRT Haber’e önemli açıklamalarda bulundu.
Fidan: Türkiye'ye küresel ilgi artıyor

Bakan Fidan 17’nci BRICS Liderler Zirvesi sonrasında Rio de Janerio’da TRT Haber’in sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin küresel diplomaside artan etkisine dikkat çekti. Küresel sistemdeki değişimin yakından takip edildiğini vurgulayan Fidan şunları aktardı:

“Türkiye BRICS ile yakından ilgileniyor. Türkiye’nin uluslararası duruşu pozisyonu onun birçok platformda sözünün dinlenmesine sebep oluyor bizim tecrübelerimizden, görüşlerimizden istifade etmek isteyen bir uluslararası toplum burada mevcut. Bu masanın etrafında bir araya gelen ülkeler aynı zamanda G20 üyesi ülkelerdi. Türkiye her platformda değişiklikleri yakından takip ediyor. BRICS ile de yakından ilgilenmeye o açıdan devam edeceğiz."

"Gazze'de ateşkes sağlansın"
Fidan, Gazze’deki soykırımın sona erdirilmesi çağrısını yineledi.

"Hamas cevabını vermeden önce onlarla birkaç defa görüştük, diplomatik yolla çözülmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu müttefiklerimizle beraber çalışacağımızı ifade ettik. Dileğimiz odur ki ateşkes hayata geçsin insani yardımlar bir an önce başlasın bu soykırım dursun."

Bakan Fidan: Türkiye'ye küresel ilgi artıyor

Fidan, Rusya ve Ukrayna’nın barışa en yakın olduğu zamanın İstanbul’daki görüşmeler olduğunu hatırlattı. 3’üncü tur görüşmeleri için Rusya’nın hazır olduğunu, Ukrayna’nın cevabının beklendiğini belirtti. Olası liderler zirvesine ilişkin son durumu paylaştı.

"Liderler zirvesi ile ilgili yeni olan şu eskiye nazaran Sayın Putin dahil herkes bir araya gelme konusunda mevcut muhataplarıyla bir sorun görmüyorlar, Sayın Trump‘ın Sayın Putin’in Sayın Zelenski‘nin cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde bir araya gelmesi prensibinde bir sorun yok."

İran ve İsrail arasındaki ateşkesin geçerliliğini koruduğunu belirten Fidan, nükleer müzakerelerin başlaması konusunda belirsizlik olduğunu söyledi.

 

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