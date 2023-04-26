  • BIST 4.830,75
  • Altın 1248.577
  • Dolar 19.4145
  • Euro 21.4528
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABilim insanları uyardı: Öpüşmekle de bulaşabilir

Fikri Ataoğlu: Girne Antik Limanı, KKTC turizminin gözdesi olacak

»
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Antik Limanı’nın, KKTC turizminin gözdesi olacağını söyledi.
Fikri Ataoğlu: Girne Antik Limanı, KKTC turizminin gözdesi olacak

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Antik Limanı'ndaki restorasyon ve yenileme projesinin haziran sonunda tamamlanmasıyla limanın ülke turizminin gözdesi olacağını belirtti.

Ataoğlu, KKTC'nin önemli restorasyon projelerinden birisi olan Girne Antik Limanı'ndaki çalışmalar hakkında, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 1974'ten bu yana limanda hiçbir onarım ve yenileme faaliyetinin yapılmadığını söyledi.

Girne Antik Limanı'ndaki restorasyon ve yenileme projesinin 1 Aralık 2022'de başladığını ve 4 etaptan oluştuğunu, bunun ilk 3 etabının karada, 4. etabının da denizdeki çalışmaları kapsadığını anlatan Ataoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Haziran sonunda tamamlanacak çalışmalarla Girne Antik Limanı, KKTC turizminin gözdesi olacak. Projenin tamamlanmasında sadece 2-3 haftalık bir sapma oluştu bu da hem ek çalışmaların ortaya çıkması hem de kazılar sırasında çıkan tarihi raylar gibi unsurlardan dolayı. Proje tamamlandığında herkesin beğeneceği eski dokusu ile Girne Antik Limanı, hem kente hem de KKTC turizmine kazandırılmış olacak."

Ataoğlu, yaklaşık 50 yıldır tarihi limana eski dokusunun kazandırılması için beklendiğine işaret ederek, projenin ilk 3 etabının haziran sonunda tamamlanmasıyla ilerleyen zamanlarda denizdeki düzenlemeleri kapsayan 4. etap çalışmalarına başlanacağını aktardı.

"GİRNE ANTİK LİMANI, ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNECEK"

Girne Antik Yat Limanı restorasyon ve yenileme projesinin aşamalarıyla ilgili Ataoğlu, şunları kaydetti:

"Projenin ilk etabı, liman içindeki tarihi gümrük binasının restorasyonu, içerideki duvarların temizlenmesi ve derzleme işlemini içeriyordu. İkinci etap, zemin, su, kanalizasyon ve teknik altyapı işlerini kapsıyor ve bunu Girne Belediyesi ile yürüttük. Üçüncü etap ise binaların cephelerinin yekpare görünüme kavuşturmayı hedefliyor. Bunlar tamamlandığında Girne Antik Limanı, eski günlerine geri dönecek. İleride başlanacak projenin 4. etabı da deniz içi düzenleme ve tarihi varlıkları kazanma ile mendirek düzenlemesi var."

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam'dan KKTC'ye turizm desteği açıklaması01 Şubat 2023 Çarşamba 12:30
  • Kış turizmindeki hareketlilik umut yaratıyor08 Ocak 2023 Pazar 20:38
  • Mehmetçik'te Tuğlu Önde25 Aralık 2022 Pazar 19:50
  • Ataoğlu: Turizmde farkındalık yaratılıyor06 Aralık 2022 Salı 18:48
  • “KKTC Turizmini Hedef Pazar Ülkelere Tanıtım Projesi” başlıyor19 Ekim 2022 Çarşamba 15:33
  • THY'den durdurulan seferlerle ilgili açıklama27 Eylül 2022 Salı 09:22
  • THY pilot arıyor18 Ağustos 2022 Perşembe 08:36
  • Uçakta korku dolu anlar: Kadın çocuklarına ölmeye hazır olup olmadıklarını sordu15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:04
  • Ryanair CEO'su O'Leary: 10 euroluk uçuş devri kapandı11 Ağustos 2022 Perşembe 16:07
  • Havayolu şirketi iş bırakma hızına yetişebilmek için fazladan çalışan işe alıyor09 Ağustos 2022 Salı 10:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti