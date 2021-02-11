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Firari mahkumu arama çalışmaları sürüyor!

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Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden firar eden Alexander Satlaev’i arama çalışmaları devam ediyor. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, firari şahıs ile ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığı kaydedildi.
Firari mahkumu arama çalışmaları sürüyor!

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden firar eden Alexander Satlaev’i arama çalışmaları devam ediyor. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, firari şahıs ile ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığı kaydedildi.

Ne Olmuştu?

2019 yılında Girne'de bir kadına saldırıp gasp eden ve Rusya’da dedektif olduğu dönemde 4 kadına tecavüz ettiği iddia edilen Alexander Satlaev, cezaevinden geçen akşam 18.00 sularında kaçtı.

İddiaya göre Satlaev havalandırma sırasında rögara saklanıp yemek aracı geldiğinde firar etti.

Satlaev cezaevinden kaçtıktan sonra kendisi için oraya götürüldüğü iddia edilen bir arabaya binerek kaçtı.Dikmen'e doğru giderken YDU civarlarında polis çevirmesine takıldı. Polis ekiplerinin durumdan şüphelenmesi üzerine fotoğrafını çekip merkeze gönderdiği Satlaev bunu fırsat bilip polisten kaçtı Polis koşarak kaçan Satlaev'i bulamadı.

Zanlının firarının ise cezaevinde değil polis kontrol noktasında anlaşıldığı öğrenildi.

Firari mahkumun Ciklos'ta olduğu iddia ediliyor ! Aramalar sürüyor..

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