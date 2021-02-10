Firari mahkumun Ciklos'ta olduğu iddia ediliyor ! Aramalar sürüyor..

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden geçen akşam firar eden Alexander Satlaev’i arama çalışmaları sürüyor.

Firari mahkum Rus uyruklu Alexander Satlaev’in gece Ciklos bölgesinde görüldüğü iddia edildi.

İhbar üzerine harekete geçen polis, firarı şahsı arama çalışmalarını Ciklos'ın dağlık kısımlarında yoğunlaştırdı.

Ciklos'taki arama çalışmalarına helikopter de katıldı.

Ne Olmuştu?

2019 yılında Girne'de bir kadına saldırıp gasp eden ve Rusya’da dedektif olduğu dönemde 4 kadına tecavüz ettiği iddia edilen Alexander Satlaev, cezaevinden dün akşam 18.00 sularında kaçtı.

İddiaya göre Satlaev havalandırma sırasında rögara saklanıp yemek aracı geldiğinde firar etti.

Satlaev cezaevinden kaçtıktan sonra kendisi için oraya götürüldüğü iddia edilen bir arabaya binerek kaçtı.Dikmen'e doğru giderken YDU civarlarında polis çevirmesine takıldı. Polis ekiplerinin durumdan şüphelenmesi üzerine fotoğrafını çekip merkeze gönderdiği Satlaev bunu fırsat bilip polisten kaçtı Polis koşarak kaçan Satlaev'i bulamadı.

Zanlının firarının ise cezaevinde değil polis kontrol noktasında anlaşıldığı öğrenildi.

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden bir mahkum firar etti.