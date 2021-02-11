Fırat Borak yazdı….Bafra Taksicileri BATTI!

Dünya olarak (Covid 19) salgını ile mücadelede, çok zor bir dönemden geçtiğimiz herkes tarafından bilinmektedir.

Yaklaşık bir senedir, özellikle ekonomik anlamda dünya devleri çökme tehlikesi yaşamaktadır.

Bundan elbette ekonomik olarak, KKTC’de nasibi aldı.

Çok iyi biliyorum ki, ada genelinde tüm taksiciler, otobüs şoförleri Turizm’in durmasıyla çöküntüye uğradı. Bunu biliyorum ama ben, özellikle Karpaz bölgesinde faaliyet gösteren Bafra Taksicilerinin yaşadığı sorunları yazma gereği hissediyorum.

Özellikle bu bölgeyi yazmamda ki sebep, benim de bu bölgede geçmiş yıllarda taksicilik yapmam ve birebir yaşadığım kardeşlerimin orada yaşadığı sıkıntılardır.

Yıllarca ekmek parasını direksiyon başında uykusuz, yorgun, hizmet verme sevdası ile geçiren emekçiler bu günlerde çok zor durumda.

Bafra taksi durağında 40 taksici, 4 aktif Otel’e, tek taksi durağında hizmet veriyor.

Taksi durağının akıbeti de içler acısı. Hem fiziksel durumu, hem de mülkiyet sorunu.

Birçoğu, işsizlik nedeni ile sigorta borçları ve kredi borçlarını ödeyemedi. Bu nedenle devletin sadece bir kere hatırına gelerek, katkı yapmaya çalıştığı komik rakamları da alamadılar.

Aniden kapatılan Otellerden alacaklarını alamayanlar var!

Yıllarca bu emekçileri kullanıp, sayelerinde kumar babalarını ağırlayan Casino devleri bazı işletmeler, bu garibanların alacaklarını dahi düşünmeden ortadan kaybolmuş.

Düşünün tek geçim kaynağı taksicilik olan insanlar 11 aydır evine ekmek parası götüremiyor.

Ama bu sürede arabaların vergileri, sigortaları, işletme izinleri ödenmek zorunda.

Allah aşkına, hiç mi insaf yok sizde? Nereden ödenecek bu borçlar?

Bu süreçte icralık olanlar, ailesi parçalanma derecesine gelenler, arabaları çöp olanlar, stresten hasta olanlar ve daha sayamadığım bin bir sorun.

40 taksi! en basitinden anne, baba ve 2 çocuk desek; 160 kişi yapar.

Gerisini siz düşünün.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun!