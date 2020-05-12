Fırat Borak yazdı: Turizmin Başkenti DİPKARPAZ!

Tüm Dünyanın (Covid 19) sebebi ile içinde bulunduğu kötü durum, ekonomik olarak genelde ülkemiz, özelde birçoğu gündelikçi, balıkçılık ve tarım hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızı da derinden etkiledi.

Bu gidişatı oturup izleyecek değiliz elbet.

Ekonomik olarak kalkınma sağlayacak adımları acil olarak hayata geçirmek zorundayız.

Elbette hükümetin bu konuda alacağı kararla vardır. Ancak hükümetin yanında yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kooperatifler ve en önemlisi tüm halkı içine alan bir yapı oluşması elzemdir.

Daha önce de dile getirdiğim gibi, kooperatifler özellikle kırsalda kilit nokta olabilir. Bu süreçte somut olarak gördük ki hayatımızdaki en büyük etkenlerden biri üretimin önemidir.

Üretimin olmadığı bir ülke tamamen yok olmaya mahkûm kalacaktır. Bu sürecin bize öğrettiği en önemli konuda bu oldu.

Karpaz gibi, üretimin ve turizmin başkenti olabilecek bir potansiyel varken oturup beklemek tamamen bizim beceriksizliğimiz olur.

Özellikle hastalığın tüm dünyada yaygın olduğu bu dönemde, bölgemizde yapılan Eko-Agro turizm etkin kullanılırsa, Dipkarpaz turizm adına tüm dünyanın kilit noktası olacaktır diye düşünüyorum.

Görünen o ki, kalabalık yerlerin açılması ve insanların bu alanlarda tatil yapmak istemesi bu süreç bitene kadar çok zor görünüyor.

Durum bu hale gelmişken, Dipkarpaz’da bulunan doğal tatil evleri tamamen bireysel tatil yapmaya müsait. Bunun yanında sahillerimizin büyük ve kullanılır olması da, tamamen rahat bir ortamda tatil yapma imkânı sunmaktadır.

Buna ek olarak çadır ve karavan kamp alanı kurulması, bana göre Dipkarpaz köyünü turizmin başkenti yapacaktır.

Bu hayal değil!

İnanırsak ve üstüne düşersek, içinde bulunduğumuz yıl ve bundan sonraki yıllarda özellikle turizmde Karpaz aranan bölge olacaktır.

Rahat yaşam alanları, tamamen doğal pansiyonlar, mükemmel sahiller, yürüyüş yolları, tarihi yerler, bisiklet yolları, balık tutma yerler, küçük limanlar ve daha sayamadığımız birçok güzellik.

Şimdi yapmamız gereken, bu güzellikleri insanlarımıza sunmak ve Karpaz’ın güzelliklerini hep birlikte yaşamak.

Somut olarak bu faaliyetlerin hayata geçmesi ile zaten bin bir zorluk ile geçim sıkıntısı çeken insanlarımızın nefes almalarını, ileriki yıllarda da iyi bir ekonomik kazanç elde etmeleri sağlanacaktır.

Turizm kazanırsa, en basitinden marketçiler, yumurtasını, sütünü ve etini satan hayvancı da kazanacak. Bu çarkın dönmesi için turizm kilit noktadır.

Umarım bu durum, Dipkarpaz için bir dönüm noktası olur ve yöneticiler bunu iyi değerlendirir.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.

Fırat Borak Kimdir?

Dipkarpaz Belediye Başkan Danışmanı, Dipkarpaz Çevre Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı