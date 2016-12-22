Fırtına 1'i ağır olmak üzere 2 gemiciyi yaraladı!

İki gemicinin yaralanmasına sebep olan fırtına, ayni zamanda Girne Limanı'ndaki feneri de yıktı...

KKTC’de dünden itibaren etkili olan aşırı yağış ve fırtına nedeniyle olumsuzluklar yaşanıyor.

Bölge bölge yaşanan su baskınları yanında Gazimağusa’da bir yük gemisi karaya oturdu, Girne Limanı’nda deniz feneri yıkıldı, halatları kopan gemiyi tekrar bağlama çalışmaları sırasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

TAK muhabirinin Polis Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre, Girne Limanı’nda demirli Viya Famağusta adlı gemiyi tutan halatların kopması üzerine sağlamlaştırma çalışmalarına yardıma giden Akgünler Turizm’in 2 çalışanı olay sırasında yaralandı. Hamit Görgün’ün elinin sıkıştığı olayda, Ünver Demirtaş’ın (41) ise dalga çarpmasıyla denize düşüp boğulduğu; yapılan müdahaleyle hayata döndürülüp hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımda tedavisi süren Demirtaş’ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Gazimağusa'da ise fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi karaya oturdu. Gazimağusa Limanı’nda demir atıp bekleyen Tanzanya bandıralı MV Chrisdul isimli ticari yük gemisi, saat 04.00’de fırtına sonucu Palm Beach Hotel yakınlarına kadar sürüklenip karaya oturdu. 8 kişilik mürettebatın Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı belirtildi.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Öte yandan Girne bölgesinde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştuğuna dikkat çeken polis, sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeleri konusunda uyardı.

Özellikle Girne dağ yolunda olası toprak ve taş kaymalarına karşı dikkatli olunması istendi.