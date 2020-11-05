FODER'den Kıbrıs'ın Sokak Oyunlarına Yönelik Fotoğraf Yarışması

Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği(FODER) iş birliğiyle düzenlenen “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” fotoğraf yarışması devam ediyor. Covid-19 salgını nedeni ie ertelenen yarışma için başvurulara, 2 Kasım 2020’de tekrar başladı. Yarışmaya son katılım tarihi ise 5 Mart 2021. Başvurular, www.kktctelsim.com/kss adresinden online olarak yapılabiliyor.

TANPINAR: “ÇOCUKLARIMIZIN SOKAKTAKİ ÇOCUK OYUNLARINI NASIL YANSITACAKLARINI MERAKLA BEKLİYORUZ”

Telsim ve FODER iş birliğiyle 7.’sinin düzenlendiği Çocuk Gözüyle Fotoğraf Yarışması için başvuruların yeniden başlatıldığını söyleyen Tanpınar, “Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle katılım gerçekleştiremeyen çocuklarımıza bir şans daha vermek istedik. Çocuklarımızın bu yarışmaya katılıp, Kıbrıs sokak oyunlarını öğrenmesi ve kültürlerine sahip çıkmaları bizim için çok önemli” dedi. Tanpınar, FODER ile birlikte bu güne kadar birçok çalışmaya imza koyulduğunu ve en önemlisinin çocukların dahil olduğu projeler olduğunu söyledi. Tanpınar, Çocuk Gözüyle Fotoğraf Yarışması’nın ne kadar çok ilgi çektiğini ve adamızdaki farkındalığı, çocuk gözüyle de bir hayli artırdığını gördüklerini dile getirdi. Yarışma konusunun Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları olduğunu söyleyen Tanpınar, çocukları daha çok sokağa çıkaracaklarını ve çocukların Kıbrıs’ın sokak oyunlarını daha yakından tanıyacaklarını ifade etti. Tanpınar, “Çocuklarımızın sokaktaki çocuk oyunlarını nasıl yansıtacaklarını ve nasıl göreceklerini büyük bir merakla bekliyor olacağız. Dolayısı ile ben bir kez daha FODER’e bu işbirliği için çok teşşekkür ediyorum” dedi.

GÜMÜŞOK: “YARIŞMA, UNUTULAN SOKAK OYUNLARIMIZI TEKRAR HATIRLATACAK”

Telsim ve FODER işbirliğinde bu yıl 7.’sinin gerçekleştirildiği yarışmanın konusunun, Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları olduğu bilgisini veren Gümüşok, yarışmanın ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlendiğini, Çocuk Gözüyle Fotoğraf Yarışmaları’na her zaman büyük bir katılım olduğunu vurguladı. Yarışmanın şartnamesine Telsim ve FODER’in internet sayfalarından ulaşılabilineceğini söyleyen Gümüşok, 5 Mart 2021 tarihine kadar yarışmaya en az iki, en çok dört fotoğrafla katılabilineceğini de sözlerine ekledi. Şimdilerde unutulan Kıbrıs sokak oyunlarının tekrar hatırlanmasını umut ettiğini söyleyen Gümüşok, çocuklarımız Kıbrıs’ın sokak oyunları ile ilgili bilgileri, nenelerinden, dedelerinden ve anne babalarından öğrenebileceklerini sözlerine ekledi. Gümüşok, “Katılımın yine çok yüksek olacağını ve çok farklı fotoğraflarla katılım olacağını düşünüyoruz.” diyen Gümüşok, çocukların değerli velileri ve sanat severlerle bir araya gelmenin heycanı içerisinde olduklarını vurguladı. Gümüşok, Telsim’e bu işbirliği için teşekkürlerini sunarken, katılımcılara da bol şans diledi.

Yarışma ile ilgili bilgi almak isteyenler, yarışmanın katılım koşullarına ve şartnamesine http://www.kktctelsim.com ve www.kktcfoder.com sayfasından ulaşılabilirler.