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“Foto Yücel” hayatını kaybetti

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“Foto Yücel” hayatını kaybetti
“Foto Yücel” hayatını kaybetti

“Foto Yücel” olarak bilinen ülkenin tanınmış fotoğrafçılarından Yücel Onurlu, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Onurlu’nun naaşı, Girne’de yarın Nurettin Ersin Paşa Camii’de kılınacak öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda defnedilecek.

1 Mart 1944’te Baf’ta doğan, Limasol’da büyüyen ve 1974 sonrasında Girne’de yaşayan Yücel Onurlu, Kıbrıs’ta birçok tarihi olayı fotoğraflamasıyla da tanınıyor.

1966’da Limasol’da ilk fotoğraf stüdyosunu açan Yücel Onurlu, Girne’de de uzun yıllar mesleğini sürdürdü.

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