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Fransa basını: Macron Mayıs'ta referanduma gitmeye hazırlanıyor

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Fransa basını Aralık ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoları kontrol altına alabilmek için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mayıs ayında ülkeyi referanduma götürmeye hazırlandığını yazıyor.
Fransa basını: Macron Mayıs'ta referanduma gitmeye hazırlanıyor

Haftalık dergi Journal du Dimanche'ın çok sayıda hükümete yakın kaynağa dayandırdığı haberde, oy pusulaları için siparişlerin şimdiden verildiği, Macron'un 26 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan Avrupa Parlamentosu seçimleriyle birlikte ülkeyi referanduma da götürmek istediği ifade ediliyor.

Ülkedeki akaryakıt zamlarını protesto ile başlayan ancak daha geniş yelpazede sosyal hak taleplerinin yanı sıra hükümetin politikalarına karşı tepkinin de dile getirildiği gösterilere dönüşen Sarı Yelekliler eylemleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u çok sayıda politikasından geri adım atmaya zorlamıştı.

Ancak polisin göstericileri dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve TOMA'lara başvurması, Macron'a olan desteğin hızla azalmasına yol açmıştı.

Sarı Yelekliler hareketinin liderlerinden Jerome Rodrigues, geçen hafta düzenlenen gösterilerde plastik mermiyle vurulmuş ve bir gözünü kaybetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkenin sorunlarının geniş katılımlı bir platformda konuşulabilmesi için 'Büyük Müzakere' adını verdiği bir süreci başlatmış durumda.

Emmanuel Macron Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 10 Aralık 2018'de Sarı Yelekliler protestolarının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasını Elysee Sarayı'nın 'Altın Oda'sından gerçekleştirmesi tepki çekmişti.

Journal du Dimanche dergisi, Cumhurbaşkanı Macron'un 'Büyük Müzakere' sürecini Mayıs ayında düzenlenecek bir referandumla noktalamayı amaçladığını yazıyor.

Haberde Macron'un Fransa halkına talepleri dinleyen Cumhurbaşkanı imajı vermek istediğini yazıyor.

Fransız kamuoyu yoklama şirketi Ifop'a göre Macron'a olan destek Mayıs 2017'de yüzde 60'lar seviyesindeyken, Aralık 2018'de yüzde 23'e kadar geriledi.

Referandumda ne sorulacak?

Journal du Dimanche, Mayıs ayı için planlanan referandumda birden fazla sorunun yer alabileceğini de ifade ediyor.

'Parlamentodaki milletvekili sayısı azaltılmalı mı?', 'Milletvekillerinin görev süreleri kısaltılmalı mı?' gibi soruların yanı sıra sosyoekonomik konularla ilgili soruların da referandumda yer bulabileceği belirtiliyor.

Bu formatta bir referandum düzenlenirse bu Fransa tarihinde bir ilk olacak.

Kırmızı Fularlılar

Sarı Yeleklilere karşı Kırmızı Fularlılar

Kasım 2018'de başlayan Sarı Yelekliler eylemlerinde başlangıçta hükümetin planladığı akaryakıt zamları protesto ediliyordu.

Ancak farklı siyasi görüşlerden protestocuların katılımıyla desteğin arttığı eylemlerde ülkedeki işsizlik sorunu, gelir adaletsizliği, Macron hükümetinin politikaları da hedef haline geldi ve Cumhurbaşkanı Macron'un istifası istenmeye başlandı.

Protestocular, gösterilerde giydikleri yelekler nedeniyle kısaca Sarı Yelekliler olarak anılıyor.

Kendilerini 'Kırmızı Fularlılar' olarak adlandıran göstericiler ise 'demokrasiyi ve Cumhuriyetin kurumlarını koruyacağız' sloganlarıyla Paris sokaklarında yürüyor ve Sarı Yeleklileri şiddete başvuran antidemokratik bir hareket olmakla suçluyor. AB ve Fransa bayraklarıyla yürüyen göstericiler, 'Demokrasiye evet, devrime hayır' dövizleri taşıyor.

Paris emniyetinin verdiği sayılara göre Cumartesi günleri düzenlenen Sarı Yelekliler gösterilerine katılım 50 ila 60 bin arasında olurken, son Kırmızı Fularlılar gösterisinde 10 bin kişinin yürüdüğü belirtilmişti.

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