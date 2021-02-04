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Fuar Alanındaki Kuyruktan Pozitif Vaka Çıktı!

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Lefkoşa Fuar Alanı'nda yaptırdığı PCR test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Seyhan Yıldırımbora, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, karantina oteline alınacağını söyledi.
Fuar Alanındaki Kuyruktan Pozitif Vaka Çıktı!

Lefkoşa Fuar Alanı'nda yaptırdığı PCR test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Seyhan Yıldırımbora, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, karantina oteline alınacağını söyledi.

Detay- Sosyal Medya

Yıldırımbora'nın açıklaması şu şekilde:

Merhaba

Herhangi bir belirti olmaksızın kendi isteğimle Fuar alanina gidip pcr testi yaptırdım.

Sonucu pozitif çıktı suan covid 19 teşhisi ile hastanedeyim. Yapılan muayene sonucunda hafif bir enfeksiyon olduğu ve hastanede değil pandemi otelinde karantinaya alınacağım. Ben hatırladığım kadarıyla bu süreçte muhatap olduklarımin listesini verdim. Unuttuklarım olabilir benimle 10 dakikadan fazla ayni ortamda olanların lutfen kendileri ve çevremizdeki insanları düşünerek bakanlığa bilgi versinler lutfen.

Saglikla kalın...

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