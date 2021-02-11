Fuat Oktay: "KKTC'de siyasi istikrara ihtiyaç var"

KKTC'de siyasi istikrarın gerekliliğine vurgu yapan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Her gün seçimin konuşulduğu bir ortamda, orta ve uzun vadeli projelerin hayata geçirilmesi zordur." dedi.

KKTC'de pozitif gündeme ve siyasi istikrara ihtiyaç var. Türkiye olarak kendi ayakları üzerinde duran, dünya ile rekabet edebilen bir KKTC’yi görmek; sektör sektör KKTC'yi ayağa kalkındırmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BRT'de Levent Kutay ve Baykan Gürses'in sorularını yanıtladı.

"KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN, DÜNYA İLE REKABET EDEBİLEN BİR KKTC GÖRMEK İSTİYORUZ"

Her anlamda altyapısını tamamlamış, kendi ayakları üzerinde durabilen, dünya ile rekabet edebilen bir KKTC görmek istediklerini dile getiren Oktay, eğitim ve turizm dışındaki alanların da geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Eğitim ve turizmin KKTC ekonomisinin iyi önemli ayağı olduğunu, ancak salgın döneminde iki sektörün de etkilendiğini kaydeden Oktay, “Bu yüzden çeşitlendirmek gerektiğini vurguluyoruz. Cumhurbaşkanı Tatar ve hükümet de bu konu da bizimle hemfikir” şeklinde konuştu.

KKTC’ye geniş bir heyetle geldiklerini vurgulayan Oktay, “Dijital dönüşüm için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Turizm ve milli eğitimi de görüşeceğiz. Birçok alanda çalışmalarımzı olacak. Belediyeler Birliği başkanımız burada... Artık kardeş belediye ilan edip, orada kalmamasını istiyoruz. Karşılıklı projelerin konuşulması gerekir” dedi ve şöyle devam etti:

"SEKTÖR SEKTÖR KKTC'Yİ KALKINDIRMAYA BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

“Her ziyaretimizde bir alana odaklanalım istiyoruz. Sektör sektör KKTC’yi kalkındırmaya başlamak istiyoruz. Ziyaretimizin odak noktalarından biri ulaştırma ve altyapıdır. Yarın heyetler arası görüşmeden sonra hangi yolların yapılacağını fiilen görmeye başlayacaksınız. Ulaştırma Bakanı ve ekibini burada daha çok göreceksiniz.

Ziyaretimizin ikinci ayağı dijital dönüşümle ilgilidir. Salgınla birlikte kamu hizmetlerinin sunulabilmesinde dijital dönüşümün faydası son derece önemlidir. Türkiye’de bu anlamda ciddi atılım gerçekleştirdik. Hiçbir kamu hizmeti aksamadı. Sebebi dijital dönüşümdür. Tüm kamu hizmetlerini dijital ortama taşımış durumdayız. İnsan unsurunun gerekli olmadığı yerlerde bürokrasiyi azaltmak istiyoruz. Bunu gerçekleştiriyoruz. Bu kolaylığı KKTC’deki kardeşlerimizede yansıtmak istedik. Hükümetten de böyle bir talep vardı.”

"TÜRKİYE'DEKİ KAMU ÜNİVERSİTELERİNİ GETİRMEK İSTİYORUZ"

KKTC’de yükseköğrenimle ilgili çalışmaların da yapılacağını aktaran Oktay, “eğitimde rekabetçi olmak zorundasınız” diyerek, mezun edilen öğrencilerin nerelerde çalıştığının da önemli olduğunu, Türkiye’deki kamu üniversitelerini KKTC’ye getirmek istediklerini kaydetti.

Mali protokolle ilgili çalışmaların da şekillendirileceğini kaydeden Oktay, çok kapsamlı bir program için adaya geldiklerini belirtti.