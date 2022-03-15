Fuat Topaloğlu: Eylemi cuma gününe kadar askıya aldık

Kar-iş Başkanı Fuat Topaloğlu, toplu taşımacılığın bitme noktasına geldiğini kaydederek, sürdürülebilir bir durumun olmadığını söyledi. Şartlara işaret eden Topaloğlu, her kesimden federakarlık gerektiğini belirterek, yaşananların belli bir kesimin üzerine yüklendiğini söyledi.
“YETKİLİLER, 3 GÜN SÜRE İSTEDİ”
Yetkililerle dün toplantı yaptıklarına işaret eden Fuat Topaloğlu, kendilerinden 3 gün süre istenildiğini ifade etti.
Akaryakıttan indim istediklerini bazı fonların kaldırılması taleplerinde bulunduklarını dile getiren Topaloğlu, önerilerine çalışılacağını söyledi ve hükümetin bu gibi konulara henüz hazır olmadığını söyledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.