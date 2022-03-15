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Fuat Topaloğlu: Eylemi cuma gününe kadar askıya aldık

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Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, eylemlerine Cuma gününe kadar ara verdiklerini ifade ederek, çağdaş bir toplu taşımacılık kurulması için önlerinde fırsat olduğunu söyledi.
Fuat Topaloğlu: Eylemi cuma gününe kadar askıya aldık

Kar-iş Başkanı Fuat Topaloğlu, toplu taşımacılığın bitme noktasına geldiğini kaydederek, sürdürülebilir bir durumun olmadığını söyledi. Şartlara işaret eden Topaloğlu, her kesimden federakarlık gerektiğini belirterek, yaşananların belli bir kesimin üzerine yüklendiğini söyledi.

“YETKİLİLER, 3 GÜN SÜRE İSTEDİ”

Yetkililerle dün toplantı yaptıklarına işaret eden Fuat Topaloğlu, kendilerinden 3 gün süre istenildiğini ifade etti.

Akaryakıttan indim istediklerini bazı fonların kaldırılması taleplerinde bulunduklarını dile getiren Topaloğlu, önerilerine çalışılacağını söyledi ve hükümetin bu gibi konulara henüz hazır olmadığını söyledi.

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