Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim ve Campos sözleri

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona eşleşmesi için şanslarının yüzde 51 olduğunu söyledi. "Fatih Terim'in Barcelona maçı için davet edilmesine gerek yok, kendisinin locası var" diyen Elmas, Campos'un sarı-kırmızılılardaki görevine de açıklık getirdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Haber Global ekranlarında Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oluyor. Sözlerine Rusya - Ukrayna kriziyle başlayan ve savaşın çok kötü bir şey olduğunu vurgulayan Başkan Elmas, ''Olayın başladığı gün, UEFA'daydım ve orada da bir kaos vardı. Zor kararlar almak zorunda insanlar. Savaşın her türlüsüne karşı çıkmak gerekiyor. Savaşın her türlüsüne karşı çıkmak lazım. Galatasaray'ın DNA'sında da sorunları konuşarak aşmak vardır.'' dedi.

Göztepe ve Çaykur Rizespor maçında aksi sonuç çıksa da Torrent ile yola devam edeceklerinin altını çizen Burak Elmas, ''Galibiyetler almasaydık da Torrent'le ayrılık olmazdı.'' dedi.

'Fatih hocamızı davet etmeye gerek yok'

Başkan Elmas, "Fatih Terim'i İstanbul'daki Barça maçına davet edecek misiniz?" sorusuna, "Fatih hocamızı davet etmeye gerek yok zaten kendisinin locası var. Aynı zamanda Divan Kurulu üyesi. Gelmek isterse zaten gelebilir. İhtiyaç olursa tabii ki davet ederim. Her üyemizin başımızın üstünde yeri var.'' şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

'Galatasaray'ı içinde olduğu zor durumdan çıkarmak için geldik'

"Biz zor ve güç geçecek bir süreç olduğunu biliyorduk, beklediğimizden de zor geçiyor ama Galatasaray'ı içinde olduğu zor durumdan çıkarmak için geldik. İnşallah tüm Türk kulüplerinin zor günler yaşadığı süreçten ilk çıkan kulübün Galatasaray olmasını arzu ediyoruz."

'Her maça kazanmak ve tur atlamak için çıkarız'

''Galatasaray'ın Avrupa'da tur atlama şansı daima %51'dir. Her maça kazanmak ve tur atlamak için çıkarız. Türk futbolunun içinde bulunduğu durumda, bu başarıların maç bazlı değil, sürekli olmasını arzu ediyoruz. Türk spor tarihinin en büyük başarısını Galatasaray elde etti. 20 küsür senedir tekrar edilmemiş ve yanına yaklaşılamamış bir başarıdır bu. Finallerde kupaların alındığı yılların gelmesine ihtiyacımız var. FFP'nin başındaki arkadaşlarla görüştüm. Türk futbolu alışkanlıklarından vazgeçmezse Avrupa'da yer alamama riskiyle karşı karşıya. Kulüplerimiz gelir yaratamayacak durumda. Bir devrim yapmak lazım. Türkiye bu devrimi yapmazsa Avrupa'ya katılmak bile hayal olmak üzere.''

''Bu bir gençleştirme projesi değil. Amacımız Galatasaray'ın kişilerden bağımsız, uzun süre sürdürülebilecek ve Avrupa'nın sayılı futbol projelerinden biri haline gelmesi.''

'Campos, birçok takımın peşinden koştuğu bir isimdi'

''Bu bir gençleştirme projesi değil. Amacımız Galatasaray'ın kişilerden bağımsız, uzun süre sürdürülebilecek ve Avrupa'nın sayılı futbol projelerinden biri haline gelmesi. Luis Campos, birçok takımın peşinden koştuğu bir isimdi. Direkt benimle beraber çalışıyor. Campos için inandığı bir projenin olması maddiyattan daha önemliydi. Oturduk, görüştük. Başarı formülünü biliyor, isteklerimizle onun stratejileri uyuyor. Ücreti bizim bütçemizde ödenebilir bir meblağ.''