  • BIST 7872.14
  • Altın 1800.932
  • Dolar 28.4836
  • Euro 30.4664
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'ye bir aydır bomba yağdırıyor

Galatasaray yarın Bayern Münih deplasmanında

» »
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.
Galatasaray yarın Bayern Münih deplasmanında

Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor.

Grubun diğer maçında aynı saatte Kopenhag, Manchester United'ı ağırlayacak.

Muslera'nın durumu belirsiz

Galatasaray'da tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın yarınki karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yapılan Kasımpaşa mücadelesinde aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve tedavisi süren Uruguaylı file bekçisinin durumu bugün yapılacak antrenmandan sonra belli olacak. Muslera'nın forma giyememesi durumunda kaleyi Günay Güvenç koruyacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle son 2 Süper Lig maçında oynamayan Tanguy Ndombele, takımla çalışmalara katılıyor. Fransız orta saha oyuncusunun kafilede yer alıp almayacağı son antrenmanın ardından netleşecek.

Sakatlığı bulunmasına rağmen iğne tedavisiyle mücadelesini sürdüren Mauro Icardi de Bayern Münih'e karşı sahaya çıkabilecek.

Ayrıca grup maçlarında 2 sarı kartı bulunan Sergio Oliveira, yarınki karşılaşmada da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Alman ekibinde önemli eksikler

Bavyera temsilcisinde 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

Bayern Münih'te stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada süre alamayacak.

Bayern Münih son 6 sezonda gruplarda yenilmedi

Bayern Münih, son 6 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.

Bu sezon grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018-2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Alman temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2017-2018 sezonunda Paris Saint-Germain'e yenildi.

Muhtemel 11'ler

İki takımın yarın yapılacak maça şu 11'lerle çıkması bekleniyor:

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Kane

Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Filistin'e destek veren Celtic taraftarına engel02 Kasım 2023 Perşembe 18:00
  • Doğuş Civisilli: “Gençlerbirliği her zaman hedefleri olan büyük bir camiadır”02 Kasım 2023 Perşembe 09:21
  • Arda Güler Real Madrid'de formasına kavuşuyor01 Kasım 2023 Çarşamba 16:46
  • Ballon d'Or 2023: Altın Top ödülünü Lionel Messi kazandı01 Kasım 2023 Çarşamba 13:35
  • Beşiktaş'ta başkanlık süreci 1 Kasım'da başlıyor31 Ekim 2023 Salı 18:00
  • FIFA'dan Luis Rubiales'e 3 yıllık ceza30 Ekim 2023 Pazartesi 20:45
  • AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig'de günün karşılaşmaları sonuçlandı29 Ekim 2023 Pazar 18:05
  • Bu statta yoğun baskı altında oynamak bizim için kolay değil25 Ekim 2023 Çarşamba 18:53
  • Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvası’nda; Yarı Final Zamanı23 Ekim 2023 Pazartesi 10:42
  • 9/9 Fenerbahçe yoluna namağlup devam ediyor22 Ekim 2023 Pazar 21:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti