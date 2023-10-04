  • BIST 8393.89
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABritanya benzinli ve dizel otomobillerin satışına yasağı beş yıl erteleyecek

Galatasaray'ın zaferi İngiltere basınında: 'Otuz yıl sonra Manchester United cehennemi gördü, fakat İstanbul'da değil kendi sahasında'

» »
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın Manchester United karşısında deplasmanda elde ettiği galibiyet, İngiltere basınının gündeminde.
Galatasaray'ın zaferi İngiltere basınında: 'Otuz yıl sonra Manchester United cehennemi gördü, fakat İstanbul'da değil kendi sahasında'

Manchester United'ın bu sezon yaşadığı kötü gidişatın Galatasaray mağlubiyetiyle derinleştiğini bildiren analizlere göre, İngiliz ekibinin işi Şampiyonlar Ligi'nde artık daha zor.

Independent gazetesi 1993'te Galatasaray deplasmanına giden Manchester United'ın "Welcome to Hell" sloganıyla karşılanmasını hatırlatarak, 30 yıl sonra yaşanan hezimeti yorumladı:

"Otuz yıl önce Manchester United İstanbul'da Galatasaray tarafından 'Cehenneme hoş geldiniz' (Welcome to Hell) sloganıyla karşılanmıştı. Otuz yıl sonra United cehennemi buldu: İstanbul'da değil, Manchester'da."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kenan Koçak Milli Takım'da yaşanan tüm süreci anlattı02 Ekim 2023 Pazartesi 10:59
  • Futbol'da Maçlar 15’e alındı02 Ekim 2023 Pazartesi 09:40
  • Çetinkaya ikinci haftadan görevden alma! Çetinkaya seri mağlubiyete bağladı...30 Eylül 2023 Cumartesi 14:42
  • Başakşehir sezona kötü başladı29 Eylül 2023 Cuma 15:47
  • Fenerbahçe her alanda zirvede29 Eylül 2023 Cuma 11:16
  • Lionel Messi'den üzen haber! Hayranları yıkıldı28 Eylül 2023 Perşembe 11:37
  • Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'a yakışmayan bir mağlubiyet oldu27 Eylül 2023 Çarşamba 16:50
  • Milli Takım 3 yıllığına Vincenzo Montella'ya emanet27 Eylül 2023 Çarşamba 15:26
  • Fenerbahçe 14 sezon sonra ligde ilki başardı25 Eylül 2023 Pazartesi 11:36
  • Kadın A Milli Takımı Gürcistan'ı 3 golle geçti23 Eylül 2023 Cumartesi 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti