Galatasaray'ın zaferi İngiltere basınında: 'Otuz yıl sonra Manchester United cehennemi gördü, fakat İstanbul'da değil kendi sahasında'

Manchester United'ın bu sezon yaşadığı kötü gidişatın Galatasaray mağlubiyetiyle derinleştiğini bildiren analizlere göre, İngiliz ekibinin işi Şampiyonlar Ligi'nde artık daha zor.

Independent gazetesi 1993'te Galatasaray deplasmanına giden Manchester United'ın "Welcome to Hell" sloganıyla karşılanmasını hatırlatarak, 30 yıl sonra yaşanan hezimeti yorumladı:

"Otuz yıl önce Manchester United İstanbul'da Galatasaray tarafından 'Cehenneme hoş geldiniz' (Welcome to Hell) sloganıyla karşılanmıştı. Otuz yıl sonra United cehennemi buldu: İstanbul'da değil, Manchester'da."